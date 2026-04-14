Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Phụ khoa Bệnh viện Phương Nam: An toàn, chuẩn quốc tế

15 năm hành trình phụng sự từ tâm

Tập đoàn Y tế Phương Châu phát triển với sứ mệnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện và bền vững. Trong hơn 15 năm qua, Phương Châu đã đồng hành cùng phái đẹp qua mọi giai đoạn quan trọng, từ thăm khám đến gìn giữ sức khỏe sinh sản lâu dài. Dấu ấn chuyên môn được khẳng định qua hơn 4.000 ca phẫu thuật phụ khoa thành công, mang lại sự an tâm và chất lượng sống tốt hơn cho chị em phụ nữ.

Trên nền tảng kinh nghiệm lâm sàng cùng sự thấu hiểu sâu sắc những thay đổi thể chất – tâm lý của phụ nữ, Bệnh viện Phương Nam từng bước phát triển các trung tâm chuyên sâu giúp điều trị chuyên sâu và cá thể hóa theo nhu cầu mỗi chặng đường của phụ nữ. Trong đó, Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Phụ khoa chuyên sâu - Xâm lấn Tối thiểu là mảnh ghép quan trọng, tập trung can thiệp an toàn, chính xác, giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng điều trị và an tâm hồi phục.

Xâm lấn tối thiểu: Để hành trình hồi phục luôn nhẹ nhàng

Trong kỷ nguyên y khoa hiện đại, một ca phẫu thuật thành công không chỉ dừng lại ở việc xử lý tổn thương, mà còn phải là lời giải cho bài toán về chất lượng sống của người phụ nữ. Thấu hiểu tâm lý lo ngại trước những can thiệp dao kéo, trung tâm kiên trì theo đuổi triết lý "Xâm lấn tối thiểu" như một sự vỗ về dành cho phái đẹp.

Ê-kíp luôn xây dựng các phương án để hạn chế tối đa các can thiệp không cần thiết và bảo vệ vẹn toàn những mô lành xung quanh. Đồng thời xóa bỏ nỗi lo hậu phẫu: giảm thiểu đau đớn, ngăn ngừa biến chứng, giúp chị em sớm hồi phục, nhanh trở về với nhịp sống năng động thường ngày. Bên cạnh đó, trung tâm ưu tiên giữ gìn chức năng sinh sản, để hạnh phúc làm mẹ luôn vẹn tròn.

Danh mục điều trị: Giải pháp chuyên sâu cho mọi nỗi lo phụ khoa

Trung tâm ứng dụng những kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến để giải quyết triệt để các bệnh lý từ thường gặp đến phức tạp ở phụ nữ:

Phẫu thuật nội soi ổ bụng: Giải pháp tối ưu cho các trường hợp u nang buồng trứng, nhân xơ tử cung hay cắt phần phụ. Đặc biệt, trung tâm chuyên thực hiện các ca khó như tái tạo khuyết sẹo mổ lấy thai và xử lý an toàn thai ngoài tử cung.

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung: Một kỹ thuật tinh vi giúp điều trị hiệu quả polyp, cắt nhân xơ dưới niêm mạc hay tách dính buồng tử cung. Đây cũng là chìa khóa vàng trong việc chẩn đoán, hỗ trợ điều trị IVF và xử lý các bất thường tại khuyết sẹo mổ cũ, mở ra cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữ.

Đốt sóng cao tần (RFA) – Bước tiến mới trong điều trị: Giải pháp "cứu cánh" cho bệnh nhân bị lạc nội mạc trong cơ tử cung. Bằng việc tác động nhiệt ít xâm lấn, RFA giúp kiểm soát triệu chứng đau, rong kinh hiệu quả mà không cần đến những cuộc đại phẫu.

Kỹ thuật mũi nhọn: Nơi niềm tin đặt trọn vào những bàn tay vàng

Tại Trung tâm, những ca bệnh phức tạp không còn là rào cản nhờ trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâm sàng dày dạn của đội ngũ y bác sĩ.

Nội soi bóc nhân xơ tử cung phức tạp: Đối đầu trực diện với những khối nhân xơ kích thước lớn, đa nhân hoặc nằm tại các vị trí hiểm hóc. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn tổn thương nhưng vẫn ưu tiên bảo tồn tử cung, gìn giữ vẹn nguyên khả năng sinh sản và tâm lý tự tin cho người phụ nữ.

Phẫu thuật cắt tử cung trong các ca khó: Các trường hợp thách thức như bệnh nhân béo phì, người có tiền sử phẫu thuật bụng nhiều lần hoặc tình trạng dính nội tạng phức tạp đều được lập kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, an toàn tối đa.

Nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung sâu: Đây là kỹ thuật đòi hỏi kinh nghiệm cao để bóc tách triệt để các ổ lạc nội mạc bám sâu. Phương pháp này không chỉ giúp cắt đứt những cơn đau dai dẳng mà còn hạn chế nguy cơ tái phát.

Đội ngũ chuyên gia hơn 35 năm kinh nghiệm cùng công nghệ hiện đại

Sự dẫn dắt của những "bàn tay vàng" như BS CKII. Văn Phụng Thống và ThS.BS. CKI Phạm Tài là bảo chứng cho chất lượng điều trị. Đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm không chỉ có chứng chỉ phẫu thuật chuyên sâu mà còn là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong các kỹ thuật nội soi tiên tiến và xâm lấn tối thiểu, liên tục tu nghiệp, cập nhật kiến thức tại các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế, thấu cảm và tận tâm trong điều trị mọi bệnh lý

Hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ để hỗ trợ tối ưu cho bác sĩ như hệ thống nội soi Olympus X1 với công nghệ từ Nhật Bản, mang lại hình ảnh sắc nét, nâng cao độ chính xác trong từng thao tác mổ; máy siêu âm Voluson Expert 22 và X-quang di động hiện đại giúp đánh giá bệnh lý nhanh chóng, không sai sót; xét nghiệm chuẩn ISO 15189 đảm bảo mọi kết quả phân tích đều tin cậy, phục vụ hoàn hảo cho quá trình điều trị.

Đặc quyền an tâm: Khi chất lượng quốc tế chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu - hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Phụ khoa chuyên sâu Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn và chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế, không chỉ chú trọng điều trị hiệu quả mà còn hướng đến các can thiệp tối ưu nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

