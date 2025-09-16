Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Giới tính

Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health: Nâng tầm bản lĩnh cho phái mạnh

H.M
H.M
16/09/2025 06:13 GMT+7

Trong hành trình kiến tạo hạnh phúc gia đình, nam giới luôn đóng một vai trò quan trọng - là trụ cột vững chắc, nâng đỡ và bảo vệ những người mình thương yêu. Tuy nhiên, đằng sau sự mạnh mẽ ấy vẫn tồn tại những áp lực vô hình và cả những vấn đề sức khỏe thầm kín.

"Hiểu đúng để sống đúng, sống khỏe"

Hiểu rõ những khó khăn ấy, Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health ra đời và trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp nam giới Việt "Hiểu đúng để sống đúng, sống khỏe". Sau hơn 9 năm hoạt động, Men's Health đã khẳng định vị thế của mình là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe nam giới hàng đầu Việt Nam, dựa trên 3 giá trị cốt lõi:

Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health: Nâng tầm bản lĩnh cho phái mạnh - Ảnh 1.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy thăm khám cho một bệnh nhân nam

Ảnh: M.H

Khoa học làm nền tảng: Mọi phác đồ điều trị tại Men's Health đều được xây dựng trên nền tảng khoa học và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên sâu và kiến thức cập nhật liên tục đảm bảo mọi ca bệnh đều được chẩn đoán và điều trị một cách bài bản, cá nhân hóa.

Chuyên nghiệp trong từng quy trình: Đội ngũ chuyên gia tại Men's Health đều được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nam khoa. Các chuyên gia đều đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của thế giới và các chuyên gia đầu ngành.

Tận tâm: Vượt ra ngoài giới hạn của một cơ sở y tế thông thường, Men's Health còn là nơi lắng nghe và thấu hiểu. Bằng sự từ tâm và tinh thần phụng sự, các chuyên gia luôn đồng hành cùng khách hàng, giúp họ giải quyết cả những rào cản tâm lý.

Thế mạnh nổi bật của Men's Health là sở hữu đội ngũ chuyên gia là thành viên của Hội Y học giới tính Thế giới, cùng những bác sĩ được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trung tâm còn có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới, phục vụ tối đa cho công tác khám chữa bệnh của bác sĩ. Chính vì thế, hệ thống trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health đã mở rộng trên khắp cả nước như: TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Vĩnh Long... Với nền tảng kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực nam học, y học giới tính, tâm lý - tâm thần học và y học cổ truyền, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy cùng đội ngũ Men's Health đã đồng hành và hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản và tâm lý.

Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health: Nâng tầm bản lĩnh cho phái mạnh - Ảnh 2.

Bác sĩ của Trung tâm sức khỏe nam giới Men'Health tư vấn cho một bệnh nhân nam

ẢNH: M.H

Địa chỉ tin cậy cho các quý ông

Trên hành trình phụng sự gần một thập kỷ, Men's Health chứng kiến không ít câu chuyện không hay. Có những bệnh nhân chỉ mắc bệnh thông thường nhưng lại bị hù dọa, "vẽ bệnh" để moi tiền, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần.

Một trường hợp điển hình là câu chuyện của một chàng trai 19 tuổi. Khi gặp phải chứng tiểu buốt, cậu đã đến khám tại một phòng khám thiếu uy tín và bị hù dọa rằng mình mắc nhiều bệnh nặng, cần chi cả trăm triệu đồng để chữa trị. Hoảng sợ, cậu đã gọi về quê, khiến người mẹ già phải cầm cố đất đai để vay mượn tiền cứu con.

Khi đến với Men's Health để tìm kiếm sự xác nhận, cậu và mẹ đã vỡ òa khi được bác sĩ giải thích rằng bệnh tình không hề nghiêm trọng và có thể chữa khỏi một cách đơn giản. 

Câu chuyện này là lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh của Men's Health: không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là điểm tựa tin cậy để khách hàng nhận được lời khuyên đúng đắn, dựa trên sự chính trực và y đức.

