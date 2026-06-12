Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng - ‘Cực nam châm’ hút dòng vốn toàn cầu

"Nước cờ" khác biệt của Đà Nẵng trong cuộc đua Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi trung tâm tài chính quốc tế được hình thành. Bên cạnh các trung tâm lớn như Singapore hay Dubai còn có những "cường quốc công nghệ" như Silicon Valley hay Taiwan lại thống trị chuỗi giá trị bán dẫn và dòng vốn công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn phát triển theo hướng "chuyên biệt hóa" để mỗi nhóm ngành trở thành những thế mạnh riêng lẻ.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Các "ông lớn" chính thức nhập cuộc

Cùng với định hướng trên, các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới đã có mặt tại Đà Nẵng để khảo sát cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển nguồn nhân lực tại thành phố. Tập đoàn lớn của Đài Loan (Trung Quốc) - đã đầu tư 135 triệu USD và đang tiếp tục mở rộng hoạt động trong tương lai. Đồng thời, việc chủ động thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế cũng đang được đẩy mạnh.

Đặc biệt, ngày 9.1.2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đề xuất sang triển khai thực tế. Sau thời điểm này, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cấu phần nền tảng, bao gồm tổ chức bộ máy, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế vận hành và hoạt động thu hút đầu tư từ các định chế tài chính quốc tế.

Không chỉ dừng ở các cam kết hợp tác, dòng vốn thực tế cũng đang ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 20.4.2026, Đà Nẵng thu hút 237,7 triệu USD vốn FDI đăng ký, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 4.2026, vốn FDI tăng trưởng bứt phá 200,4 triệu USD.

Cú hích cho thị trường bất động sản Đà Nẵng "bùng nổ"

Trong bức tranh đó, yếu tố quy hoạch tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Theo định hướng phát triển, Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch hướng ra biển Mỹ Khê. Sự hình thành của trung tâm này không chỉ tạo lực hút về dòng vốn, mà còn kéo theo nhu cầu lớn về không gian lưu trú, làm việc cho giới chuyên gia, qua đó mở ra lợi thế rõ rệt cho các dự án nằm trong bán kính kết nối trực tiếp.

Đáng chú ý là dự án M RIVERSIDE DANANG, tọa lạc trên trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, đối diện Công viên APEC và sông Hàn, chỉ cách Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng chỉ 5-10 phút di chuyển. M RIVERSIDE DANANG được phát triển theo định hướng căn hộ thương mại sở hữu lâu dài, Công trình nằm trên quỹ đất 1.853,25 m², cao 25 tầng, có 3 tầng hầm, cung cấp 321 căn hộ thương mại và văn phòng làm việc kết hợp lưu trú gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ, đồng thời dự án hiện đã có giấy phép xây dựng và được triển khai trên cơ sở pháp lý hiện hành, trong đó quỹ đất xây dựng công trình có thời hạn sử dụng lâu dài theo quy định pháp luật.

M RIVERSIDE DANANG chỉ cách Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng chỉ 10 phút di chuyển

Dự án định hình rõ mô hình "Work - Live - Resort" - "Làm việc Sinh sống - Nghỉ dưỡng" như một lời giải cho nhu cầu sống mới của nhóm chuyên gia và cư dân đô thị hiện đại. Trong đó, không gian "Work - Làm việc" được tổ chức linh hoạt với khu co-working và phòng họp riêng; "Live - Sinh sống" tập trung vào thiết kế căn hộ tối ưu công năng, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp; còn "Resort- Nghỉ dưỡng" được hoàn thiện qua hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi, gym, spa, nhà hàng, cà phê và rooftop lounge hướng đến trải nghiệm sống đa trải nghiệm. Với định hướng phát triển này, M RIVERSIDE DANANG phù hợp với nhu cầu lưu trú làm việc dài hạn của lực lượng chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế đang dịch chuyển về khu vực trung tâm Đà Nẵng.

