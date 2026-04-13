Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng: Điểm đến mới của dòng vốn toàn cầu

Định hình trung tâm tài chính hiện đại, khác biệt

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc hình thành các trung tâm tài chính mang tầm khu vực đang trở thành một trong những chiến lược trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nổi bật trong định hướng này là Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng – một dự án đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng đầu tư toàn cầu, mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung.

Theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18.12.2025, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định hướng trở thành một trung tâm tài chính hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững.

Không đi theo mô hình truyền thống, Đà Nẵng lựa chọn hướng phát triển linh hoạt và tiên phong. Trung tâm được thiết kế như một nền tảng thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, thanh toán số đến các nền tảng giao dịch hiện đại và sàn giao dịch chuyên biệt. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" chính sách và công nghệ, giúp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới trong môi trường an toàn trước khi nhân rộng.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng nằm trong Khu Công viên phần mềm số 2 Mạnh Cường

Bên cạnh đó, trung tâm còn thúc đẩy các hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính bên thứ 3, cũng như các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng. Những cấu phần này góp phần tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa tầng, linh hoạt và sáng tạo, bổ trợ hiệu quả cho hệ thống tài chính truyền thống.

Định hướng phát triển của trung tâm dựa trên 3 trụ cột chính gồm tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính (fintech) – tài sản số. Trong đó, tài chính xanh được xem là xu hướng tất yếu khi toàn cầu hướng đến phát triển bền vững và giảm phát thải carbon. Với lợi thế là thành phố biển có định hướng phát triển xanh, Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư xanh quốc tế.

Tài chính thương mại đóng vai trò hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng, đặc biệt khi Đà Nẵng nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây. Trong khi đó, fintech và tài sản số được xác định là mũi nhọn giúp trung tâm có thể đi tắt đón đầu, tận dụng lợi thế của một thị trường mới để nhanh chóng áp dụng các mô hình tài chính hiện đại.

Lợi thế của một "thành phố mới" trong tài chính

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ được phát triển trên diện tích khoảng 300 ha với nhiều phân khu chức năng, đảm bảo kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược. Không chỉ dừng ở hạ tầng giao thông, thành phố còn đầu tư mạnh vào hạ tầng số và công nghệ thông tin, đồng thời quy hoạch không gian đô thị xung quanh theo hướng hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích và dịch vụ chất lượng cao.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại Mạnh Cường

Sức hút của trung tâm đã bước đầu được thể hiện qua sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế. Đến nay, khoảng 90 thư bày tỏ quan tâm đã được gửi đến, trong đó 12 nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên, 11 nhà đầu tư được trao giấy chấp thuận quan tâm và 9 nhà đầu tư khác đang hoàn thiện hồ sơ. Những con số này phản ánh kỳ vọng lớn của cộng đồng tài chính quốc tế đối với tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố thu hút sự chú ý chính là vị thế của một "thành phố mới" trong lĩnh vực tài chính. Không bị ràng buộc bởi các mô hình cũ, thành phố có thể nhanh chóng tiếp cận và triển khai các xu hướng hiện đại như fintech, tài chính số hay cơ chế sandbox.

Tại chương trình "Gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản - Xuân 2026", Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cho biết Nhật Bản hiện là một trong 3 quốc gia dẫn đầu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Đà Nẵng, với 301 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 1,22 tỷ USD. Ông nhấn mạnh rằng việc trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành, cùng với việc mở rộng các đường bay thẳng giữa Nhật Bản và Đà Nẵng, sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Ông Mori Takero cũng nhận định Đà Nẵng có cơ hội hiếm có để xây dựng một trung tâm tài chính "sinh ra trong kỷ nguyên số", yếu tố đang tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.Đà Nẵng diễn ra mới đây, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực.

Ông Hồ Kỳ Minh cũng cho hay không chỉ dừng lại ở việc thu hút dòng vốn, Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh, nơi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia có thể phát triển bền vững. Thành phố cũng chú trọng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, đồng thời chủ động kết nối với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn chất lượng cao.

Với định hướng rõ ràng, cách tiếp cận linh hoạt và sự đồng hành của chính quyền, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng đang trở thành điểm đến mới của dòng vốn toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.