Trung tâm thương mại AEON MALL chính thức khai trương tại TTC Plaza Đà Nẵng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương TTTM AEON MALL đầu tiên tại Đà Nẵng và thứ 8 tại Việt Nam

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, sức hút của điểm đến thương mại mới

Trước lễ khai trương, trung tâm thương mại (TTTM) đã mở cửa đón khách từ ngày 1.7 và tạo sức hút lớn khi ghi nhận hơn 63.000 lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm ngay trong ngày vận hành đầu tiên.

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm

Ông Ohno Keiji - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL cho biết, việc khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của khu vực miền Trung.

Với thông điệp "TOTALLY WORTH IT - Mang đến những giá trị mới cho một thành phố đáng sống", theo ông Ohno, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là một phần của tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ, góp phần hình thành một điểm đến mới, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự hợp tác giữa AeonMall Việt Nam và Tập đoàn TTC trong việc đưa TTTM vào vận hành. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ mang đến chuẩn trải nghiệm đô thị mới, qua đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Ông Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ, sự kiện không chỉ đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của AEON MALL tại Đà Nẵng mà còn tiếp nối hành trình hợp tác chiến lược giữa TTC và AeonMall Việt Nam được xây dựng gần 15 năm qua. Theo ông, điều tạo nên thành công của AEON MALL tại Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn vận hành quốc tế và sự am hiểu văn hóa, thị trường địa phương.

"TTC tự hào đồng hành cùng AEON MALL, góp phần tạo nên một điểm đến thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung" - ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Ông Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Tập đoàn TTC cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Tập đoàn AEON vì đã lựa chọn TTC là một người bạn, một đối tác chiến lược tại Việt Nam

Hoàn thiện hệ sinh thái "all-in-one", mở ra dư địa tăng trưởng mới cho TTC Plaza Đà Nẵng

Việc AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê chính thức khai trương cũng là cột mốc đưa TTC Plaza Đà Nẵng bước vào giai đoạn vận hành toàn diện. Tọa lạc trên trục đường Điện Biên Phủ, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển, dự án được phát triển trên khu đất gần 15.000 m² với tổng diện tích sàn hơn 122.000 m², gồm 18 tầng nổi và hai tầng hầm.

Không chỉ sở hữu gần 31.000 m² diện tích thương mại dành cho TTTM AEON MALL, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ với bãi đỗ xe gần 23.000 m², không gian cảnh quan xanh, hồ bơi và nhiều tiện ích phục vụ cư dân, khách lưu trú cũng như khách tham quan. Đây là một trong số ít tổ hợp tại Đà Nẵng được phát triển theo mô hình đa chức năng, kết hợp thương mại, lưu trú, văn phòng và dịch vụ trong cùng một quần thể.

TTC Plaza Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp tiêu biểu tại thành phố biển

Theo kế hoạch, sau TTTM, khách sạn quốc tế TUI SUNEO Đà Nẵng với 150 phòng sẽ sớm đón những vị khách đầu tiên trong và ngoài nước. Đồng thời, hơn 22.000 m² văn phòng tiêu chuẩn B+ cùng khoảng 200 căn hộ lưu trú cao cấp cũng sẽ lần lượt được đưa vào khai thác, hoàn thiện hệ sinh thái "tất cả trong một" mà TTC Land phát triển tại trung tâm thành phố.

Sự hiện diện của AEON MALL cùng khách sạn quốc tế TUI SUNEO Đà Nẵng, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp và chuỗi tiện ích đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên nguồn khách ổn định, gia tăng giá trị khai thác cho toàn bộ dự án. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp các sản phẩm căn hộ lưu trú tại TTC Plaza Đà Nẵng sở hữu lợi thế về khả năng khai thác, vận hành và đón đầu xu hướng phát triển của thị trường bất động sản gắn với du lịch, thương mại và dịch vụ.