Trung tâm thương mại AEON Tân An chính thức khánh thành

AEON Tân An - TTTM thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, tọa lạc tại "Trung tâm hành chính mới" của tỉnh Tây Ninh (mới), ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. Vị trí liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách khoảng 1 km so với đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Với vị trí tiếp giáp các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với đông đảo khu dân cư lân cận, AEON Tân An được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An và tỉnh Tây Ninh (mới) mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: "AEON luôn và sẽ tiếp tục xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược của tập đoàn. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng lâu dài của tỉnh Tây Ninh".