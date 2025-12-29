Trung tâm trị liệu toàn diện tại Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Với kinh nghiệm đồng hành cùng các tỉ phú, lãnh đạo cấp cao và những gia tộc lâu đời trên thế giới, Chiva-Som mang đến chuẩn mực wellness tinh tế, cá nhân hóa và bền vững cho HAUS Wellness Center.

Sự đồng hành này không nhằm mang một mô hình quốc tế đặt vào Đà Lạt, mà để cùng HAUS kiến tạo một chuẩn mực wellness mới được sinh ra từ chính vùng đất này. Tại đây, mọi không gian và tiện ích đều được kiến tạo xoay quanh triết lý xuyên suốt: khôi phục trạng thái cân bằng nguyên bản của con người - nơi sức khỏe không chỉ được chăm sóc mà được nuôi dưỡng toàn diện và sâu sắc.

Khi thương hiệu wellness hàng đầu thế giới gặp vùng đất wellness "độc bản" của Việt Nam

Trong bối cảnh sống khỏe - sống sâu ngày càng trở thành lựa chọn chiến lược của giới tinh hoa toàn cầu, Đà Lạt nổi lên như một điểm đến khác biệt: kín đáo, tinh tế, giàu chiều sâu, đủ nền tảng để phát triển các mô hình wellness chuẩn quốc tế gắn với lưu trú dài hạn, nghỉ dưỡng cá nhân hóa và cộng đồng sống có chọn lọc. Chính những giá trị bản địa độc đáo này đang đưa Đà Lạt vượt ra khỏi vai trò một điểm đến du lịch, để dần định vị mình là thủ phủ wellness mang bản sắc riêng của Việt Nam.

Không gian thư giãn giữa các chu trình trị liệu tại HAUS Wellness Center

HAUS Wellness Center tọa lạc tại tầng 3 và 4 của HAUS Residences, với tổng diện tích gần 7.000 m². Trung tâm được phát triển với hơn 200 liệu pháp trị liệu, theo mô hình wellness đa trục hiếm có, kết hợp hài hòa bốn trụ cột: wellness cá nhân, wellness xã hội, wellness đa thế hệ và môi trường wellness. Cách tiếp cận này cho phép mỗi cá nhân tìm thấy không gian chăm sóc riêng tư, đồng thời nuôi dưỡng sự gắn kết giữa gia đình và cộng đồng trong một hệ sinh thái sống cân bằng.

Không gian thư giãn và trị liệu dành cho nữ tại HAUS Wellness Center

Hợp tác với Chiva-Som, các tiện ích trị liệu tại HAUS Wellness Center được tư vấn, "may đo" thiết kế riêng. Bà Karen Campbell - Giám đốc phát triển kinh doanh Chiva- Som cho biết HAUS Wellness Center không chỉ là một trung tâm trị liệu đơn thuần mà là điểm đến chăm sóc sức khỏe tích hợp toàn diện đầu tiên của Chiva-Som tại Việt Nam.

HAUS Wellness Center hướng đến triết lý trao quyền chủ động chăm sóc sức khỏe cho con người. Thay vì tập trung vào "điều trị", trung tâm đặt trọng tâm vào việc giúp mỗi cá nhân hiểu rõ cơ thể, tái lập nhịp sinh học và duy trì trạng thái cân bằng lâu dài trên bốn phương diện: thể chất, tinh thần, cảm xúc và nội tại.

200 liệu pháp trị liệu tiên phong tại Việt Nam

Tại HAUS Wellness Center, mỗi không gian không chỉ mang một chức năng riêng biệt mà còn được kết nối bằng ngôn ngữ thiết kế tinh tế và giàu cảm xúc, đưa con người trở về trạng thái cân bằng và tái tạo sâu, trong sự riêng tư và thư thái tuyệt đối giữa thiên nhiên dịu dàng của Đà Lạt.

Liệu pháp hiện đại sẽ có tại HAUS Wellness Center

Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những điểm đến chăm sóc sức khỏe tích hợp toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, HAUS Wellness Center sở hữu hệ tiện ích đặc biệt. Nổi bật là phòng hồng ngoại với giường chăm sóc công nghệ cao, khai thác hiệu quả năng lượng từ tia hồng ngoại xa nhằm giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ thải độc, thư giãn sâu và giảm đau. Thiết bị còn tích hợp công nghệ plasma cùng liệu pháp ánh sáng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc thẩm mỹ và phục hồi toàn diện.

Song song là không gian liệu pháp công nghệ hiện đại với giường dẫn lưu bạch huyết, hỗ trợ kích thích tuần hoàn và cải thiện dòng chảy sinh học trong cơ thể. Liệu pháp này đặc biệt hiệu quả với những người thường xuyên chịu áp lực công việc, căng thẳng kéo dài - giúp giảm ứ trệ, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và tạo nền tảng tối ưu cho các liệu pháp nhiệt - lạnh tiếp theo.

Bể bơi nước nóng trong nhà tại HAUS Wellness Center

Không gian thủy nhiệt tại HAUS Wellness Center được thiết kế như một chu trình khoa học có kiểm soát, bao gồm xông khô Phần Lan, xông hơi thảo dược, hồ khoáng thủy lực và hồ ngâm lạnh (cold plunge). Sự luân phiên có chủ đích giữa nóng và lạnh giúp kích hoạt phản xạ thần kinh, đưa cơ thể trở về trạng thái thư giãn sâu, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, ổn định nhịp sinh học và tăng khả năng thích nghi với stress hiện đại.

Không gian tập gym hiện đại sẽ có tại HAUS Wellness Center

Bên cạnh các liệu pháp công nghệ cao, hành trình wellness tại HAUS còn được hoàn thiện bằng các hoạt động thể chất và sáng tạo: gym, yoga, thiền nổi, thiền rừng, tắm âm thanh, đạp xe ngoài trời, không gian vận động mở… Tất cả được thiết kế dựa trên triết lý phát triển cá nhân gắn liền với cộng đồng, hòa quyện giữa xu hướng wellness đương đại và sự giàu có của thiên nhiên Đà Lạt.

Phòng tư vấn trị liệu cá nhân hóa tại HAUS Wellness Center

Ẩm thực - trái tim của hành trình wellness

Nếu tiện ích là hình hài của wellness, thì ẩm thực chính là trái tim. Tại HAUS Wellness Center, mỗi bữa ăn được xem như một liệu pháp "chữa lành", được cá nhân hóa theo thể trạng và nhu cầu của từng cư dân, du khách. Thực phẩm sạch, theo mùa, được nuôi trồng tại các vườn hữu cơ Đà Lạt sẽ được chế biến theo triết lý: ngon miệng - lành mạnh - cá nhân hóa, và có thể phục vụ trực tiếp đến bàn ăn theo yêu cầu.

Không gian bếp mở tại HAUS Wellness Center

Ông Duke Dao - CEO The One Destination - chủ đầu tư HAUS Da Lat cho biết: "Chỉ khi có sự đồng hành sâu sắc giữa cư dân, du khách và các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta mới có thể tìm ra cách nuôi dưỡng cơ thể bền vững nhất. HAUS Wellness Center còn mang đến những không gian truyền cảm hứng như khu bếp mở - nơi mọi người học cách chế biến món ăn lành mạnh cùng các chuyên gia quốc tế, hay khu cà phê mở ra khung cảnh rừng thông xanh ngát, nơi hơi thở trong lành của Đà Lạt tái tạo năng lượng và kết nối trọn vẹn những khoảnh khắc bên người thân, bạn bè."

HAUS Da Lat nằm trước mặt hồ Xuân Hương, Đà Lạt

HAUS Wellness Center không chỉ là một trung tâm chăm sóc sức khỏe, mà còn "định hình" lối sống mới giữa lòng Đà Lạt, nơi con người được trao quyền chủ động tái tạo chính mình, trong một không gian được giám tuyển theo chuẩn mực hàng đầu thế giới.

Khi thiên nhiên nguyên bản, triết lý wellness toàn cầu và tầm nhìn phát triển bền vững cùng hội tụ, HAUS Wellness Center sẽ trở thành điểm đến dành cho những ai không tìm kiếm sự xa hoa ồn ào, mà lựa chọn một cuộc sống sâu sắc, cân bằng và có giá trị dài lâu. Đây không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà là nơi bắt đầu một hành trình sống khỏe - sống tinh tế - sống trọn vẹn mỗi ngày.