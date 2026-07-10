Trung tâm Y khoa Phương Nam lan tỏa nghĩa cử đẹp vì cộng đồng

Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, chương trình còn trở thành ngày hội sẻ chia, nơi tinh thần nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đến đông đảo người dân địa phương. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang đến khám, điều trị tại Trung tâm cũng tự nguyện tham gia hiến máu, góp thêm những giọt máu quý giá để cứu người.

Chương trình hiến máu nhân đạo "Một giọt máu - Một tấm lòng" lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp thêm những giọt máu quý giá để cứu người ẢNH:: L.V

Những cánh tay tình nguyện cùng nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên đã tạo nên bầu không khí đầy ấm áp, khẳng định rằng mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn gửi gắm tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng.

Toàn bộ 123 đơn vị máu đã được chuyển về ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn. Đây sẽ là nguồn máu quý giá, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trong những thời điểm cấp bách.

Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn gửi gắm tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng ẢNH:: L.V

Đại diện Trung tâm Y khoa Phương Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cùng toàn thể y bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình. Chính sự đồng hành và sẻ chia của cộng đồng đã tạo nên thành công vượt mong đợi của ngày hội hiến máu.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhiều năm qua Trung tâm Y khoa Phương Nam còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cộng đồng thông qua nhiều chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và hiến máu nhân đạo. Những hoạt động thiết thực ấy góp phần xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế luôn đặt y đức và trách nhiệm xã hội song hành với chất lượng chuyên môn.

123 đơn vị máu được thu về từ chương trình phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh ẢNH:: L.V

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng phong cách phục vụ tận tâm, Trung tâm Y khoa Phương Nam ngày càng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh được đông đảo người dân Lâm Đồng tin tưởng lựa chọn. Sự thành công của chương trình "Một giọt máu - Một tấm lòng" một lần nữa khẳng định niềm tin mà cộng đồng dành cho Trung tâm, không chỉ ở chất lượng dịch vụ y tế mà còn ở những giá trị nhân văn luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Hiện Trung tâm Y khoa Phương Nam có ba cơ sở tại tỉnh Lâm Đồng gồm: 189 Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt), 412 quốc lộ 20 (xã Đức Trọng) và 511A Trần Phú (phường B'Lao). Với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hệ thống Trung tâm đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh.