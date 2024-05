Trùng tên với người dính 'phốt' và cái kết... bật ngửa

"Tai bay vạ gió"

Ngày 8.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (37 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội) mức án 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hưng "nổ" có khả năng xin được việc làm và giúp đỡ những chuyện liên quan đến pháp luật và sau đó lừa tiền các nạn nhân. Trước đó, Hưng từng tham gia một bộ phim truyền hình, đóng vai nhân vật tên là Lê Minh.

Khi thông tin trên được lan truyền, một số dân mạng đã tìm kiếm "diễn viên Duy Hưng" và có nhiều bình luận chỉ trích, "ném đá" một nam diễn viên trùng tên. Người bị tuyên phạt sinh năm 1987, còn diễn viên trùng tên sinh năm 1989. Thế nhưng, dân mạng vẫn thóa mạ người không hề liên quan, khiến khổ chủ "chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra".

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị tòa án tuyên phạt, nhưng một diễn viên khác trùng tên đã bị dân mạng chửi bới PHÚC BÌNH

Câu chuyện trên không ngoại lệ, thậm chí phổ biến suốt thời gian qua. Như trong ngày 8.5, cầu thủ Đinh Thanh Trung (CLB Hà Tĩnh) bị tạm giữ hình sự vì sử dụng trái phép chất ma túy. Sự việc này gây xôn xao dân mạng.

Dù thông tin rất rõ ràng như: cầu thủ, 36 tuổi từng là Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017… Ấy vậy mà không ít dân mạng lại tìm kiếm và "tràn" vào những tài khoản Facebook trùng tên với cầu thủ này để bôi nhọ.

Một chàng trai mới 25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước, tên Đinh Thành Trung, có ảnh đại diện Facebook mặc trang phục thi đấu bóng đá đã bị nhiều người nhầm tưởng là cầu thủ đang dính bê bối. Chàng trai 25 tuổi nói: "Ngày hôm qua (tức 8.5), tôi nhận nhiều tin nhắn chửi rủa của những người lạ. Ban đầu thì không hiểu vì sao. Nhưng sau này mới… bật ngửa khi biết lý do là trùng tên cầu thủ nổi tiếng".

Thậm chí có người tên là Đinh Thanh Trung (31 tuổi), ngụ tại TP.Hà Nội, làm việc không hề liên quan đến bóng đá, nhưng cũng bị "vạ lây". "Gần 200 tin nhắn của người lạ "khủng bố" tôi, chửi tôi. Tôi bán loa nhưng bị tưởng là cầu thủ. Bỗng dưng "tai bay vạ gió" ập đến. Dân mạng đã chửi nhầm người. Trùng tên với người bị thị phi cũng mệt thật", anh Trung ta thán.

Trước đó, vào ngày 7.4, thượng úy Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, ngụ tại TP.Hải Phòng), công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng, bị công an bắt giữ với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Và khi sự việc này xảy ra, một bộ phận dân mạng dù chẳng biết thượng úy công an vi phạm pháp luật ấy là ai, đã lập tức tra tìm Facebook. Cái kết là một nữ đại úy công an ở tỉnh Đồng Nai, dù tên là Bùi Thị Bích Ngọc nhưng vì trùng tên tài khoản Facebook với người vi phạm, đã bị dân mạng lấy ảnh đăng lên khắp các hội, nhóm kèm những nội dung tiêu cực. Người bị nhầm lẫn sau đó đã lên tiếng trên trang cá nhân Facebook để trấn an bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong ngành.

Một cán bộ công an bị bêu riếu lên mạng xã hội, bị đưa cả đường link Facebook cá nhân, hình ảnh chồng và con... chỉ vì trùng tên với một người đang bị vi phạm pháp luật CHỤP MÀN HÌNH

Cần loại bỏ hành động xấu

Tháng 4 vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao chuyện chia tay của 2 TikToker nổi tiếng là V.T.T và H.P.T. Khi đó, một nhân vật tên N.Đ.H.L được cho là "kẻ thứ 3" làm ảnh hưởng hạnh phúc của 2 TikToker. Và rồi, hàng loạt cô gái trùng tên N.Đ.H.L đã bị dân mạng sỉ nhục, bôi nhọ.

Một nữ sinh viên tên N.Đ.H.L ở TP.Đà Nẵng cho biết: "Tôi bị dân mạng tấn công bằng những lời khó nghe, dù tôi chẳng hề biết V.T.T, H.P.T là ai. Mà "được vạ thì má đã sưng", khi mọi người dần hiểu thực hư sự việc thì hình ảnh tôi, ba mẹ tôi… đã bị đăng bêu riếu khắp trên Facebook. Đó là những ngày tôi rất stress và vô cùng khốn đốn".

Cách đây một thời gian, câu chuyện cô gái được tiêm vắc-xin "nhờ ông ngoại" thu hút sự quan tâm của dư luận. Cô gái này tên là Vũ Phương Anh, trùng với tên thật của diễn viên Jun Vũ. Để rồi nữ diễn viên này đã kêu cứu vì bị cư dân mạng "report" (bấm báo cáo) trang Facebook.

Vài năm trước, một vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM dẫn đến chết người. Và dù không hề liên quan sự việc, nhưng giám đốc khối vận hành của một ngân hàng đã hứng chịu chỉ trích của dân mạng. Thời điểm đó, bà chia sẻ với PV Thanh Niên chuyện dân mạng thoải mái chửi bới, xúc phạm vì cho rằng bà vừa gây ra tai nạn thảm khốc. "Tôi cảm thấy phiền phức vì bỗng dưng được tìm kiếm nhiều như vậy. Vẫn biết rằng không thể kiểm soát được những luồng thông tin trên mạng, nhưng điều đó khiến cuộc sống của tôi đảo lộn chút ít", bà trả lời PV.

Jun Vũ từng phải kêu cứu chỉ vì trùng tên với một nhân vật dính thị phi trên Facebook FBNV

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Nhật Thịnh, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam ( TP.HCM), không thể phủ nhận việc nhiều người có thói quen "ném đá" người khác. Nhất là khi có những trường hợp vi phạm pháp luật, bị dính những lùm xùm… mà truyền thông, mạng xã hội đăng tải, thì nhiều người sẽ đổ xô vào việc tra cứu các thông tin liên quan, tìm kiếm trang TikTok, Facebook, Instagram... của nhân vật được nhắc đến nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của bản thân hoặc "xả cơn tức" với những bình luận mang nội dung thóa mạ.

"Tuy nhiên, "ném đá" người khác là hành động không được khuyến khích, là thói quen không tốt. Và việc "ném đá", chửi… nhầm người lại càng tệ hại hơn", ông Thịnh nói và cho rằng: "Trước mỗi sự việc, tự bản thân tìm cách xác thực thông tin sao cho chính xác. Cần loại bỏ hành động xấu này, nói không với việc tham gia các hội, nhóm chê bai, chế giễu, sỉ nhục, "ném đá" tơi tả người khác".

Luật sư Nguyễn Văn Hải, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong những trường hợp nêu trên, nếu những người bỗng dưng bị "tai bay vạ gió" khiếu kiện, thì tùy tình tiết sự việc, người bị kiện có thể bị xử phạt vì tội vu khống, tội làm nhục người khác.