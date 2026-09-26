Trung thu 2026 ấm áp với 250 trẻ em khó khăn ở Cần Thơ

Ngày 25.9.2026, BenThanh Tourist tổ chức chương trình "Đêm trăng Rạch Gòi - Thắp đèn, thắp yêu thương" tại ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, TP.Cần Thơ; mang niềm vui trung thu đến với 250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, là học sinh Trường Tiểu học Thạnh Xuân - điểm trường Phân hiệu 1 và trẻ em đang được chăm sóc tại chùa Bửu Trì.

Tại chương trình, BenThanh Tourist trao 250 phần quà trung thu gồm tập viết, bánh kẹo và lồng đèn; đồng thời trao 30 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Chủ tịch HĐQT BenThanh Tourist, trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BENTHANH TOURIST

Không chỉ nhận những phần quà, học bổng, các em còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật và cùng nhau đón một đêm trung thu vui tươi, ấm áp.

Đại diện BenThanh Tourist cho biết các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội là một phần trong văn hóa doanh nghiệp được đơn vị duy trì và phát huy trong suốt quá trình hoạt động. Qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực, tạo thêm không gian vui chơi để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón trung thu ý nghĩa, đồng thời tăng cường sự gắn kết với địa phương và chung tay lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.