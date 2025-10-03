Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G khi dùng 5G Viettel

Nguồn: Viettel
Nguồn: Viettel
03/10/2025 16:53 GMT+7

Từ nay đến hết ngày 31.12, người dùng 5G Viettel có cơ hội trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G.

Ngày 2.10.2025, Tổng công ty Viễn thông Viettel công bố chương trình quay số trúng thưởng mang tên "LƯỚT 5G – RINH QUÀ BẤT NGỜ".

Theo đó, tất các KH là thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm tham gia và thời điểm trao thưởng khi thực hiện đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ, sẽ nhận 01 mã số dự thưởng.

Không giới hạn mã dự thưởng

Trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G khi dùng 5G Viettel - Ảnh 1.

Mỗi thuê bao nhận được không giới hạn mã số dự thưởng trong toàn bộ chương trình nếu đáp ứng điều kiện để tham gia chương trình quay số trúng thưởng giải thưởng hiện vật, bao gồm: 306 iPhone 17 (bản tiêu chuẩn) và 918 điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Khách hàng có 3 cách thức đăng ký gói cước 5G Viettel để nhận ưu đãi:

  • Cách 1: Truy cập Hub 5G https://viettel.vn/vx/5g
  • Cách 2: Truy cập app My Viettel
  • Cách 3: Soạn tin nhắn theo cú pháp: [Tên gói cước] gửi 191

Thông tin chi tiết về chương trình quay số và thể lệ được cập nhật tại: http://viettel.vn/luot5g

Chính thức kinh doanh dịch vụ 5G từ ngày 15.10.2024, chưa đầy 1 năm 5G Viettel đã cán mốc 10 triệu người dùng và đang tiệm cận mục tiêu đạt 12 triệu người dùng ngay trong năm 2025.

Theo khảo sát 70% khách hàng mua gói 5G Viettel ấn tượng với ưu đãi cộng thêm data. Lưu lượng bình quân hàng tháng mỗi khách hàng dùng data (DOU) trên 1 thuê bao 5G tăng gấp 2 lần so với thuê bao 4G và vẫn tiếp tục mua thêm các gói lưu lượng bổ sung theo ngày. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng data của người Việt ngày càng gia tăng. 

Khám phá thêm chủ đề

dùng 5G Viettel Trúng thưởng điện thoại iPhone 17 Samsung Galaxy A06 5G
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận