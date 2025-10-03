Trúng thưởng hơn 1200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G khi dùng 5G Viettel

Ngày 2.10.2025, Tổng công ty Viễn thông Viettel công bố chương trình quay số trúng thưởng mang tên "LƯỚT 5G – RINH QUÀ BẤT NGỜ".

Theo đó, tất các KH là thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm tham gia và thời điểm trao thưởng khi thực hiện đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ, sẽ nhận 01 mã số dự thưởng.

Không giới hạn mã dự thưởng

Mỗi thuê bao nhận được không giới hạn mã số dự thưởng trong toàn bộ chương trình nếu đáp ứng điều kiện để tham gia chương trình quay số trúng thưởng giải thưởng hiện vật, bao gồm: 306 iPhone 17 (bản tiêu chuẩn) và 918 điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Khách hàng có 3 cách thức đăng ký gói cước 5G Viettel để nhận ưu đãi:

Cách 1: Truy cập Hub 5G https://viettel.vn/vx/5g

Cách 2: Truy cập app My Viettel

Cách 3: Soạn tin nhắn theo cú pháp: [Tên gói cước] gửi 191

Thông tin chi tiết về chương trình quay số và thể lệ được cập nhật tại: http://viettel.vn/luot5g

Chính thức kinh doanh dịch vụ 5G từ ngày 15.10.2024, chưa đầy 1 năm 5G Viettel đã cán mốc 10 triệu người dùng và đang tiệm cận mục tiêu đạt 12 triệu người dùng ngay trong năm 2025.

Theo khảo sát 70% khách hàng mua gói 5G Viettel ấn tượng với ưu đãi cộng thêm data. Lưu lượng bình quân hàng tháng mỗi khách hàng dùng data (DOU) trên 1 thuê bao 5G tăng gấp 2 lần so với thuê bao 4G và vẫn tiếp tục mua thêm các gói lưu lượng bổ sung theo ngày. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng data của người Việt ngày càng gia tăng.