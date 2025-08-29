Trúng tuyển nhưng chưa đúng ngành? Check ngay hướng dẫn từ Phương Đông

Nhiều thí sinh gặp sai sót trong đợt xét tuyển đầu tiên

Lan, một thí sinh tại Hà Nội, chia sẻ rằng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chỉ tập trung nghỉ ngơi nên không kịp đăng ký xét tuyển ngay từ đợt 1. Khi nhận ra bạn bè đã hoàn tất hồ sơ, Lan bắt đầu lo lắng rằng mình đã đánh mất cơ hội vào trường mong muốn. Thực tế, đây là tâm trạng của không ít sĩ tử mỗi mùa tuyển sinh.

Minh, đến từ Thanh Hóa, lại gặp phải tình huống khác. Em cho biết đã đăng ký và trúng tuyển vào một trường đại học, nhưng ngành học không phải là sở thích cũng như định hướng lâu dài của bản thân. "Em muốn theo ngành Công nghệ thông tin ở Phương Đông, nhưng không biết liệu còn cơ hội hay không," Minh chia sẻ.

Một tình huống khác là của Huyền, thí sinh đến từ Nghệ An. Do thao tác vội vàng, em đã bấm xác nhận nhập học trực tuyến, trong khi bản thân vẫn còn băn khoăn về ngành học đã chọn.

Theo đại diện Trường Đại học Phương Đông, nếu thí sinh chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, các em vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường Đại học Phương Đông từ nay cho đến 17 giờ ngày 10.9.2025. Còn nếu đã xác nhận thí sinh cần liên hệ trực tiếp qua hotline 0915 517 110 để được đội ngũ tư vấn hướng dẫn chi tiết. Tùy vào tình hình cụ thể, Trường Đại học Phương Đông sẽ hỗ trợ và đưa ra phương án phù hợp nhất, giúp thí sinh có thêm lựa chọn cho con đường học tập.

Có thể thấy, mỗi thí sinh đều có hoàn cảnh riêng trong mùa tuyển sinh. Dù bỏ lỡ đợt đầu, chọn sai ngành hay đã xác nhận nhập học, Trường Đại học Phương Đông vẫn duy trì tinh thần đồng hành cùng các em để không ai đánh mất cơ hội bước vào cánh cửa đại học.

Cơ hội rộng mở tại Trường Đại học Phương Đông - môi trường học tập hiện đại, đa ngành

Hiện Trường Đại học Phương Đông đang triển khai đợt xét tuyển bổ sung lần thứ hai với 16 ngành học đang được thí sinh quan tâm. Bao gồm: Kiến trúc (Kiến trúc nội thất, Kiến trúc công trình, Kiến trúc Phương Đông); Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng); Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử (Điện - Điện tử ô tô, Hệ thống điện, Tự động hóa); Công nghệ kỹ thuật; Cơ điện tử; Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, CNTT tăng cường tiếng Nhật); Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị văn phòng; Kế toán; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Trung; Ngôn ngữ Anh; Truyền thông đa phương tiện; Thương mại điện tử.

Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển là 17 giờ ngày 10.9.2025. Đại diện nhà trường cho biết, đây là cơ hội quan trọng để thí sinh lựa chọn lại ngành học phù hợp và bắt đầu hành trình đại học.

Phương thức xét tuyển và thủ tục đăng ký

Năm 2025, Trường Đại học Phương Đông triển khai nhiều phương thức xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. Trước hết, thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã 100) theo các tổ hợp môn phù hợp với ngành đăng ký. Bên cạnh đó, trường chấp nhận học bạ THPT (mã 200) theo hai cách: sử dụng điểm trung bình 4 học kỳ (lớp 11 và lớp 12) hoặc chỉ tính điểm trung bình của lớp 12 với 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Nhà trường cũng dành chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng (mã 301) theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, thí sinh có thể nộp hồ sơ bằng kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy (mã 402), gồm kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội và kỳ thi của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đặc biệt, với ngành Kiến trúc, trường áp dụng hai phương thức kết hợp: thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu (mã 405) hoặc học bạ với điểm năng khiếu (mã 406), tạo thêm lựa chọn linh hoạt cho thí sinh yêu thích lĩnh vực này.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải tại https://bit.ly/XTBS2025 ), bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2025) hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT(đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025), kèm bản sao công chứng học bạ THPT.

Đối với thí sinh xét tuyển ngành Kiến Trúc cần bổ sung bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu do các trường đại học tổ chức.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng hai hình thức:

Đăng ký trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://xettuyen.phuongdong.edu.vn.

Để tham khảo chi tiết các bước nộp hồ sơ hoặc cần giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Trường đại học Phương Đông qua hotline tư vấn: 0915 517 110.

