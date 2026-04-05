Trung vệ thép của Trường ĐH Quốc gia Malaysia và hành trình vô địch cực kỳ đặc biệt

Chiều 5.4, Dusuki được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận chung kết giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 giữa Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Thủy lợi. Anh chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, đá trọn vẹn 80 phút, góp công lớn giúp đại diện Malaysia giành chức vô địch.

Ít ai biết rằng Dusuki vừa trải qua hành trình di chuyển vất vả. Anh chỉ vừa có mặt ở Nha Trang trước giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trước đó, trung vệ này phải trở về nước để thực hiện lễ đính hôn với cô vợ sắp cưới.

Dusuki (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) trở lại kịp thời ẢNH: DUY ANH

Dusuki gần như chiến thắng trong tất cả tình huống tranh chấp tay đôi ẢNH: DUY ANH

Sau trận đấu, Dusuki không giấu được niềm hân hoan: "Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì chúng tôi đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho trường đại học của mình, Trường Đại học Quốc gia Malaysia. Tôi rất biết ơn đội của mình, bạn bè, ban huấn luyện, ban quản lý đội và ban lãnh đạo nhà trường đã cho chúng tôi cơ hội để tạo nên lịch sử này. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội vì trước đây chúng tôi chưa từng tham gia giải đấu quốc tế nào. Lần đầu tiên tham dự giải quốc tế và chúng tôi đã vô địch".

Trước trận chung kết, Trường ĐH Quốc gia Malaysia mất nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau. Vì thế, sự trở lại kịp thời của Dusuki, thủ lĩnh hàng thủ là cực kỳ quan trọng. Anh chia sẻ: "Tôi thấy rất, rất mệt. Lễ đính hôn của tôi vừa diễn ra ngày hôm qua, sau đó tôi chỉ kịp nghỉ ngơi khoảng 2 đến 3 tiếng rồi bay thẳng đến TP.HCM và đi tiếp đến Nha Trang. Nhưng tôi nghĩ đây là cảm giác tuyệt vời nhất, là sự hy sinh của tôi dành cho đội bóng và sự hy sinh của vợ sắp cưới của mình. Tôi cũng rất lo lắng vì tôi biết cơ thể mình không ở trong tình trạng tốt nhất. Nhưng tôi phải cố gắng hết sức. Nếu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ, tôi biết mình có thể làm tốt hơn".

Cuối cùng, Dusuki gửi lời cảm ơn đến vợ sắp cưới của mình, người theo dõi trận đấu trực tuyến qua các kênh mạng xã hội của Báo Thanh Niên. Anh nói: "Chức vô địch này là món quà tôi dành cho cô ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy vì đã thực sự thấu hiểu những gì tôi cần làm và trân trọng những nỗ lực của tôi. Không biết nói gì hơn, tôi rất biết ơn và yêu cô ấy rất nhiều".



