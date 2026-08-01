Trước giờ G: VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon thu hút đông đảo giới trẻ

Ngay sau buổi sáng khai mạc, rất nhiều vận động viên đã đến nhận BIB, Race-kit và háo hức trải nghiệm tại gian hàng VPBank ở khu Expo.

Với chủ đề “The City Rhythm” khu trải nghiệm VPBank trở thành một “Music box” khổng lồ thu hút nhiều runner đến check-in

Khu trải nghiệm năm nay cực kỳ ấn tượng khi VPBank kỳ công biến khu Expo của mình thành một "Music box" khổng lồ, nơi mỗi thương hiệu, mỗi phân khúc khách hàng là một điệu nhạc mang cá tính riêng. Không gian đa màu sắc, đa âm điệu này khiến khách hàng và các vận động viên vô cùng thích thú đến check-in liên tục.

Chỉ cần nhận thẻ hành trình và chơi game để đi qua các trải nghiệm tài chính cũng là các "track" của chiếc hộp âm nhạc khổng lồ gồm: "Nhịp điệu thành phố" - "Thanh âm kết nối" - "Giai điệu tinh hoa" - "Hòa âm bứt tốc" - "Nhịp điệu bứt phá".

Khách hàng nhận thẻ hành trình và sẵn sàng hòa nhịp cùng những “track” nhạc của VPBank

Người chơi tha hồ tham gia chuỗi thử thách công nghệ đỉnh cao như đạp xe, nhảy audition, thử thách game thực tế ảo AR, hoặc đơn giản chỉ cần thả đĩa vào đúng ô số thịnh vượng đều sẽ được nhận về nhiều phần quà độc quyền, hấp dẫn như quạt cầm tay, móc khóa, bình nước… rất trẻ trung chỉ xuất hiện tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026.



VPBank có nhiều phần quà hấp dẫn tặng khách hàng ghé gian hàng

Đặc biệt khách tham quan khi ghé gian hàng VPBank Prime còn có cơ hội nhận vé tham dự đêm nhạc VPBank Prime's Night - Bứt phá từ hôm nay (diễn ra tối nay 1.8).

Mỗi gian hàng là một "track nhạc" đại diện cho một thương hiệu, một phong cách sống và một trải nghiệm tài chính khác biệt

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Expo lần này không chỉ là nơi đến nhận Race-kit và BIB mà hơn hết còn là một không gian trải nghiệm đầy màu sắc và cảm xúc, thu hút nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi. Dù là các bạn trẻ gen Z bắt nhịp sống số hay người bận rộn kinh doanh, cả những người đã bền bỉ trên thương trường… đều dễ dàng "bắt" được nhịp tại Expo.

Khách hàng trải nghiệm và được tư vấn sản phẩm tại “track” nhạc VPBank Diamond

Bởi ngoài những sải chân qua cung đường chạy đầy sôi động để lắng nghe nhịp thành phố, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 còn đưa runner và những người tham dự bước vào hành trình thịnh vượng toàn diện – thịnh vượng thể chất, thịnh vượng tinh thần và cả thịnh vượng tài chính.

Khách hàng thích thú tại khu vực trung tâm gian hàng

Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm của VPBank dành cho mọi phân khúc khách hàng (Commcredit, Prime, Diamond), VPBank còn tích hợp chuỗi giải pháp từ các công ty thành viên với Trạm tiếp sức tài chính FE CREDIT, Khu tư vấn các giải pháp đầu tư chứng khoán - VPBankS và giải pháp Bảo hiểm bảo vệ tối ưu từ OPES, tạo nên một hệ sinh thái tài chính toàn diện cho khách hàng đến tham dự.

Ngay lúc này, khu trải nghiệm thu hút rất đông khách hàng đến tham dự

Ngoài ra, hơn 30 gian hàng đến từ các thương hiệu trong nước và quốc tế cũng sẽ góp mặt với loạt hoạt động phong phú từ thể thao, âm nhạc, công nghệ đến dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực.

Hàng loạt hoạt động sôi nổi tại các gian hàng thuộc khu vực Expo sẽ mở cửa chào đón khách tham quan đến trải nghiệm đến hết 17 giờ ngày 1.8 trước khi bắt đầu đại nhạc hội VPBank Prime's Night – Bứt phá từ hôm nay với dàn line-up gây sốt gồm Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình. Đêm nhạc mừng sinh nhật lần thứ 5 của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho thế hệ người Việt trẻ sống bứt phá, mở cửa check-in từ 15 giờ và bắt đầu diễn ra từ 19 giờ ngày 1.8 nhằm tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên trước giờ xuất phát.

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đồng hành cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức, thu hút 10.500 runner tham dự, sẽ khởi tranh chính thức ngày 2.8.2026 với 3 cự ly gồm 21 km, 10 km và 5 km chạy qua những tuyến đường sầm uất.

Nhiều người đang rất hứng khởi chờ đợi sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao đỉnh cao và âm nhạc lễ hội đậm chất TP.HCM!