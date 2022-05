Trước khi bị bắt, hàng loạt lãnh đạo CDC từng tuyên bố 'không nhận đồng nào từ Việt Á'

Ngày 11.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ( CDC ) tỉnh Hậu Giang, do sai phạm liên quan đến 2 gói thầu trị giá 3,4 tỉ đồng mua kit xét nghiệm của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Diễn biến này được cho là khá bất ngờ bởi cách đây chỉ 2 ngày, ông Nguyễn Văn Lành còn lên báo chí kể lại câu chuyện ông từng được nhân viên Công ty Việt Á đến tận nhà riêng tặng túi quà chứa nhiều tiền mặt.

“Tôi mở túi xem thì thấy có rất nhiều tiền và gọi ngay cho ông Nguyên để trả lại, song ông ấy không nghe máy. Đến 14 giờ cùng ngày, tôi mang túi quà vào cơ quan, đồng thời báo cáo lãnh đạo. Sau đó, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng túi quà mang ra khui đếm với tổng số tiền 450 triệu đồng. Số tiền này được niêm phong, xử lý theo quy định. Ngoài lần ông Nguyên đến nhà, từ đó đến bây giờ bản thân tôi không nhận bất cứ thứ gì của Công ty Việt Á hết”, Giám đốc CDC Hậu Giang khẳng định.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Nguyễn Văn Lành không phải hy hữu bởi trước đó, hàng loạt giám đốc CDC cũng đã hùng hồn phát biểu trên báo chí rồi nhận được những kết quả tương tự.

"Không ăn gì của Việt Á, dù chỉ là ly cà phê"

10 ngày trước khi bị Bộ Công an bắt tạm giam vì sai phạm trong đấu thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, lên báo khẳng định bản thân "minh bạch, làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit xét nghiệm với Công ty Việt Á”. Dù trước đó, nhân viên của Công ty Việt Á khai nhận đã hối lộ khoản tiền rất lớn cho CDC các tỉnh Nghệ An, Hải Dương…

Tương tự, trước khi bị Công an tỉnh Nam Định bắt giam để điều tra sai phạm trong hoạt động đấu thầu, ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, khẳng định với báo chí "không nhận một đồng hoa hồng nào" trong cả 4 hợp đồng ký kết với Công ty Việt Á.

Đáng chú ý, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế, còn lên báo chí thanh minh việc công an vào điều tra đã khiến dư luận hiểu nhầm gây tổn thương không nhỏ cho bản thân ông và cán bộ dưới quyền. Khi báo chí đề cập đến câu chuyện “hoa hồng” của Công ty Việt Á, ông Hoàng Văn Đức còn cho rằng không những không nhận một đồng nào mà còn phải tốn thêm tiền nhân viên Việt Á hay xin thuốc lá để hút.





“Đời tôi biết những thứ đó nhạy cảm, xác định ngay từ khi dịch bệnh xảy ra rồi nên mình chẳng bao giờ nghĩ đến "hoa hồng". Cơ quan công an làm việc mà các ông ở Việt Á khai dù chỉ mua một ly cà phê cho tôi thì tôi đi tù cũng xứng đáng. Đối với tôi cứ theo quy trình thủ tục, nếu đúng quy định thì làm không thôi. Tôi cũng nói nhân viên của mình không được quan tâm những thứ đó, đặc biệt nghiêm cấm, nếu phát hiện ra tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Đức nói.

Tuy nhiên, sau những phát ngôn này không lâu, ông Đức đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tạm giam vì liên quan đến Công ty Việt Á.

Tại tỉnh Bắc Giang, trước khi bị bắt, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang, cũng tự tin khẳng định "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á, quá trình đấu thầu thực hiện đúng quy định". Tuy nhiên, kết luận điều tra ban đầu xác định ông Tuấn và thuộc cấp của mình đã nhận hoa hồng lên tới 44 tỉ đồng từ Công ty Việt Á.

Ngoài các trường hợp đã nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an và công an địa phương bắt giữ nhiều người khác là lãnh đạo CDC, bao gồm: Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương, vì nhận hối lộ hơn 27 tỉ đồng của Công ty Việt Á; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương. Đến nay, sự việc này chưa dừng lại mà đang có xu hướng mở rộng ra tại nhiều địa phương khác.

Chưa ai được coi là có tội khi chưa có bản án của tòa nhưng lời nói của các lãnh đạo CDC, đa số đều có trình độ cao và diễn biến “quay xe” ngay sau đó là vấn đề xã hội cần được lưu tâm.