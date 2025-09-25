Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?

Vừa qua, việc 5 thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng vướng ồn ào quảng cáo cho web cá độ trở thành đề tài bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng: Lưu Hưng, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc (từ trái qua phải). ẢNH: NVCC

Cả 5 thành viên của Ngũ Hổ Tướng đều những ca sĩ hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, thậm chí, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương còn là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Vì thế, việc các nam ca sĩ bị công an mời làm việc vì để logo một trang web cá độ xuất hiện trong MV đầu tay Anh em trước sau như một là điều khiến khán giả vô cùng thất vọng.