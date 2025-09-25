Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?
Video Giải trí

TT Phát triển Nội dung số
25/09/2025 05:00 GMT+7

Các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng đều là những ca sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng như sở hữu nhiều bài hit.

Vừa qua, việc 5 thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn HuyLưu Hưng vướng ồn ào quảng cáo cho web cá độ trở thành đề tài bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?- Ảnh 1.

Các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng: Lưu Hưng, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc (từ trái qua phải).

ẢNH: NVCC

Cả 5 thành viên của Ngũ Hổ Tướng đều những ca sĩ hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, thậm chí, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương còn là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả. Vì thế, việc các nam ca sĩ bị công an mời làm việc vì để logo một trang web cá độ xuất hiện trong MV đầu tay Anh em trước sau như một là điều khiến khán giả vô cùng thất vọng.

Gây tranh cãi khi đi từ thiện, Ưng Hoàng Phúc - Quế Vân nói gì?

Gây tranh cãi khi đi từ thiện, Ưng Hoàng Phúc - Quế Vân nói gì?

Mới đây nhất, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương và ca sĩ Quế Vân vướng ồn ào vì bị cho rằng lợi dụng việc từ thiện để làm màu, gây sự chú ý. Người trong cuộc đã lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.

