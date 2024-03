Trước nguy cơ giải thể, các trường CĐ sư phạm gửi kiến nghị tới Bộ GD-ĐT

Tiến sĩ Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch hội đồng trường Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường CĐ sư phạm thuộc Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam, vừa ký văn bản thông báo kết quả hội thảo các trường CĐ sư phạm diễn ra giữa tháng 3 với chủ đề "Những vấn đề đặt ra với các trường CĐ sư phạm hiện nay".

Hội thảo có sự tham gia của 16 trường CĐ sư phạm trên toàn quốc. Đây là những trường còn lại đang chờ quy hoạch. Trước đó, hàng chục trường CĐ sư phạm đã được sáp nhập vào trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc Bộ LĐ-TB-XH, một trường bị giải thể (Trường CĐ Sư phạm Cà Mau).

Sinh viên một trường CĐ sư phạm T.L

Theo thông báo này, hiện nay các trường CĐ sư phạm địa phương đang gặp phải những khó khăn lớn, có nguy cơ bị giải thể do sự thay đổi trình độ chuẩn của giáo viên phổ thông tác động đến công tác tuyển sinh; định hướng quy hoạch hệ thống trường sư phạm của Bộ GD-ĐT; sáp nhập vào các trường ĐH; đang bị "nghề hóa" trong đào tạo giáo viên.

Trong khi chờ đợi những quy hoạch, hướng dẫn rõ ràng từ Bộ GD-ĐT, thời gian qua các trường CĐ sư phạm phải tập trung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và đoàn thể để khẳng định các trường CĐ sư phạm là trung tâm văn hóa của địa phương.

Theo đại diện các trường, thời gian qua việc sáp nhập trường CĐ sư phạm vào trường ĐH đã ảnh hưởng tâm tư, nguyện vọng của một số cán bộ viên chức. Cụ thể, hầu hết cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc của trường không được bố trí sắp xếp làm tiếp công tác quản lý; một số giảng viên nhà trường được bố trí làm ở các phòng, ban của trường ĐH và không tham gia giảng dạy; một số giảng viên khác được phân công xuống dạy tại trường phổ thông…

Vì thế, các trường CĐ sư phạm đã nhất trí đề nghị Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam kiến nghị Bộ GD-ĐT một số vấn đề như sau:

Bộ có bản văn gửi các địa phương đôn đốc triển khai thực hiện Điều lệ trường CĐ sư phạm ban hành kèm theo Thông tư 23 năm 2022 của Bộ GD-ĐT để chuyển các trường CĐ sư phạm địa phương trực thuộc UBND tỉnh.

Có lộ trình cụ thể cho các trường CĐ sư phạm trong Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm chính thức để các trường CĐ sư phạm có những bước đi thích hợp cho sự tồn tại, phát triển đến năm 2030 và có định hướng phát triển.

Bộ cần có cơ chế cho các trường CĐ sư phạm được thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương. Qua đó giúp các trường CĐ sư phạm vừa bồi dưỡng giáo viên phổ thông vừa cập nhật chương trình giáo dục phổ thông.

Có thể xem xét về mô hình đào tạo 3 + 1 (3 năm tại trường CĐ sư phạm và 1 năm tại trường ĐH) để giải quyết vấn đề đào tạo giáo viên hiện nay.

Cuối cùng, Bộ GD-ĐT xem xét tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo ngành giáo dục mầm non cho các trường CĐ sư phạm sau năm 2030. Lý do là theo dự thảo đề án quy hoạch mạng lưới của Bộ GD-ĐT, khối giáo viên mầm non từ nay đến năm 2045 bị thiếu, với tỷ lệ tới 40%.