Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ngày 11.5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải ẢNH: TTXVN

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Minh Hải, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để kịp thời tăng cường, bổ sung đội ngũ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, từ nay đến hết nhiệm kỳ, khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương và ngành phải triển khai rất lớn. Do đó, đề nghị ông Hà Minh Hải phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của thủ đô Hà Nội, nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng thời, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Minh Hải sinh năm 1969, quê quán ở Thanh Hóa. Ông Hải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tiến sĩ kinh tế; cử nhân luật. Quá trình công tác, ông Hải từng đảm nhiệm các chức vụ Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục thuế TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.