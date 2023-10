Trưởng ban Trọng tài VFF lên tiếng về VAR ở V-League, hóa ra là thế

Kể từ mùa giải V-League 2023 - 2024, VAR bắt đầu được áp dụng phổ biến. Trong giai đoạn đầu, VAR sẽ xuất hiện trong tối đa 4 trận đấu mỗi vòng. Cho đến lúc này, người hâm mộ đã khá quen thuộc với VAR, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều và thắc mắc về cách hoạt động của công nghệ hỗ trợ trọng tài.



Trên thực tế, VAR hoạt động liên tục trong suốt thời gian diễn ra trận đấu (cả khi bóng ngoài cuộc) và kiểm tra mọi tình huống bằng cách xem lại tình huống quay chậm, thông qua hệ thống kết nối với toàn bộ camera trên sân. Có 2 cách để tổ trọng tài VAR kiểm tra các tình huống, gồm: “kiểm tra trong im lặng” và “kiểm tra để xác nhận” khi trọng tài VAR và trọng tài chính đồng quan điểm về một tình huống thì VAR chỉ cần xác nhận lại với trọng tài chính về tình huống đó thông qua bộ đàm.

VAR đã xuất hiện phổ biến hơn ở V-League 2023 - 2024 MINH TÚ

Nhìn chung, những pha bóng VAR “kiểm tra trong im lặng” thường diễn ra như đúng cái tên của nó, khán giả khó lòng nhận biết khi theo dõi qua truyền hình. Đó là những tình huống trọng tài chính đã xử lý và đưa ra quyết định chính xác, không cần VAR can thiệp.

Ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Nguyên tắc quan trọng nhất khi vận hành trận đấu có VAR của FIFA là VAR can thiệp tối thiểu, nhưng hiệu quả phải tối đa. Do đó, VAR chỉ can thiệp khi cho rằng trọng tài đã đưa ra một quyết định sai rõ ràng hoặc bỏ qua một tình huống nghiêm trọng liên quan đến phạt đền, bàn thắng, thẻ đỏ trực tiếp và phạt thẻ nhầm người.

Ở nhiều trường hợp đã diễn ra tại V-League, người hâm mộ không thấy hình ảnh trọng tài chính phải đích thân ra xem lại tình huống ở màn hình đặt trên sân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là vì những tình huống này đã quá rõ ràng, chỉ cần VAR kiểm tra và thông báo cho trọng tài mà không cần phải xem lại màn hình. Còn các tình huống VAR đề nghị trọng tài vào xem lại màn hình để đưa ra quyết định là những tình huống mà quan điểm của VAR khác với quyết định của trọng tài trên sân. Việc này đến từ 2 cách thức VAR can thiệp khác nhau, gồm: chỉ cần VAR kiểm tra và thông báo cho trọng tài chính và VAR đề xuất trọng tài vào xem lại tình huống trên màn hình để đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trưởng ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ MINH TÚ

Với những tình huống rõ ràng, VAR chỉ cần thông báo cho trọng tài và đưa ra tư vấn cũng như quan điểm mà không cần trọng tài chính phải xem lại (VAR only review). Một số tình huống có thể kể đến như xác định vị trí phạm lỗi của cầu thủ trong hay ngoài khu phạt đền, bóng đã qua vạch vôi hay chưa để xác định có bàn thắng hay không, hoặc xác định lỗi việt vị (liên quan đến bàn thắng, phạt đền).

Ngược lại, những tình huống VAR và trọng tài không có cùng quan điểm, hoặc những tình huống VAR cần trọng tài cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng, màn hình xem lại sẽ được sử dụng (on field review).

VAR hỗ trợ trọng tài rất nhiều trong việc đưa ra các quyết định quan trọng MINH TÚ

Theo quy định, VAR phải kiểm tra từ thời điểm bóng trở lại trong cuộc (sau tình huống bóng chết cuối cùng, trước khi dẫn tới pha bóng cần VAR can thiệp). Vì thế, thời gian bóng “sống” ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian VAR can thiệp.

VAR đang ở giai đoạn đầu được áp dụng tại giải V-League. Đội ngũ vận hành, tổ trọng tài cần thêm nhiều trải nghiệm để nâng cấp khả năng thao tác, để đưa ra quyết định chính xác.