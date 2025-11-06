Trường, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức hội thảo khoa học Pháp - Việt

Ngày 4.11, Trường - Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với Trung tâm Viện - Trường Grenoble Alpes, Pháp (CHU Grenoble Alpes) tổ chức hội thảo khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần thứ I với chủ đề "Nhi khoa - di truyền", với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các trường đại học y và cơ sở y tế trong cả nước.

Chuyên gia CHU Grenoble Alpes trình bày các báo cáo tại hội thảo ẢNH: BMU

Hội thảo là diễn đàn khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành lâm sàng trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam chiếm khoảng 1% dân số và dao động từ 12.000 đến 15.000 ca mắc mới mỗi năm (theo số liệu của Bộ Y tế). Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Điều này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức chuyên môn về các phương pháp chẩn đoán, cấp cứu và điều trị các bệnh lý tim mạch sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong khu vực, đồng thời giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong và di chứng ở trẻ.

Trong khuôn khổ hội thảo, các báo cáo viên đến từ CHU Grenoble Alpes đã trực tiếp trình bày các báo cáo chuyên sâu về các chủ đề như: "Tim mạch thai nhi: lợi ích và giới hạn", "Xử trí ban đầu các cấp cứu tim mạch sơ sinh", "Cấp cứu và hồi sức tim mạch nhi khoa: vai trò của siêu âm tim", "Di truyền học của suy tim nhi khoa", "Chẩn đoán trước sinh: lợi ích, thách thức và giới hạn của các xét nghiệm di truyền"… Ngoài ra, hội thảo cũng tổ chức phần thực hành và thảo luận các ca lâm sàng.

Hội thảo giúp người tham gia hiểu sâu hơn các phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, xử trí bệnh ẢNH: BMU

GS.TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU), chia sẻ: "Hội thảo khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần thứ I này là bước đi ý nghĩa trong hành trình chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác quốc tế và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho khu vực Tây nguyên. Với sứ mệnh tạo giá trị cho cộng đồng thông qua giáo dục, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội, Trường – Viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phấn đấu đến năm 2045 trở thành ĐH khoa học sức khỏe có sức ảnh hưởng tích cực đến giáo dục, y tế và đời sống cộng đồng".

Nhiều đại biểu từ các trường ĐH Y và cơ sở y tế trên cả nước dự hội thảo ẢNH: BMU

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho rằng sự kiện này là một cơ hội rất tốt để đội ngũ y bác sĩ, giảng viên, sinh viên tại Đắk Lắk được tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của y học Pháp.