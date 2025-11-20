Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (ITC) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 2025

Đại diện sinh viên tặng hoa tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đến Ban giám hiệu nhà trường ITC

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng ấm áp và đong đầy cảm xúc với sự tham dự của đại diện các cơ quan ban ngành, đối tác doanh nghiệp, cựu sinh viên, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Tại buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu Trường cao đẳng CNTT TP.HCM (ITC) phát biểu chia sẻ: "Mục tiêu của năm học mới là đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường học tập thực tiễn hơn cho sinh viên. Thời gian tới, nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn, hoàn thiện chương trình theo chuẩn nghề nghiệp và xu hướng chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động hiện nay".

Đại diện Ban giám hiệu trường ITC trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Tập thể, giảng viên trường ITC nhận bằng khen và phần thưởng từ Ban giám hiệu

Cũng trong sự kiện này, Ban giám hiệu nhà trường cũng trao những bằng khen và phần thưởng gửi đến tập thể, giảng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy nhân dịp cả nước "Mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11".