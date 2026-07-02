Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao đẳng ngành Y Dược năm 2026

Đối tượng tuyển sinh là tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc vào học Cao đẳng Y Dược hệ chính quy.

- Cao đẳng Dược: Mã ngành 6720201 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí.

Cao đẳng Dược đào tạo kiến thức chuyên sâu về dược lý, bào chế, kiểm nghiệm thuốc, pháp chế dược và tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Sinh viên ngành Dược được rèn luyện kỹ năng thực hành tại phòng thí nghiệm/nhà thuốc, phân tích hóa dược, và kỹ năng mềm như giao tiếp, marketing dược, quản lý quầy thuốc.

- Cao đẳng Điều Dưỡng: Mã ngành 6720301 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí.

Cao đẳng Điều Dưỡng đào tạo kiến thức về y học cơ sở (giải phẫu, dược lý, sinh lý bệnh) và chuyên ngành Điều Dưỡng cơ bản nội, ngoại, sản, nhi. Sinh viên ngành Điều Dưỡng thành thạo kỹ năng tiêm truyền, thay băng, chăm sóc người bệnh, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, đặt sonde, quản lý dụng cụ y tế cùng các kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý các tình huống trong chăm sóc người bệnh.

- Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm y học: Mã ngành 6720602 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí

Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học trang bị kiến thức nền tảng y học cơ sở và kỹ năng thực hành chuyên sâu về xét nghiệm huyết học truyền máu, hóa sinh (chuyển hóa, chức năng tạng), vi sinh (vi khuẩn, vi rút), ký sinh trùng, tế bào - giải phẫu bệnh. Sinh viên ngành Xét nghiệm Y học thành thạo sử dụng thiết bị y học để phân tích mẫu, kiểm soát an toàn sinh học để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Cao đẳng ngành Thú Y: Mã ngành 6640101 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí

Cao đẳng ngành Thú Y đào tạo kiến thức chuyên sâu về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thú cưng; kỹ năng sử dụng thuốc, vắc-xin, phẫu thuật cơ bản và quản lý trang trại vật nuôi. Sinh viên ngành Thú Y được rèn luyện thực tế tại phòng khám, bệnh viện thú y, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe động vật.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao đẳng ngành sức khỏe năm 2026

- Cao đẳng Y sỹ đa khoa: Mã ngành 6720101 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí

Cao đẳng Y sỹ đa khoa đào tạo kiến thức nền tảng y khoa (giải phẫu, vi sinh, ký sinh trùng, bệnh học nội/ngoại khoa, truyền nhiễm, y học cổ truyền, phục hồi chức năng sinh lý, dược lý) và kỹ năng thực hành lâm sàng, bao gồm: thăm khám chữa, chẩn đoán các bệnh thông thường, sơ cấp cứu, tiêm truyền, thực hiện các thủ thuật y khoa cơ bản, điều trị các bệnh lý phổ biến tại tuyến y tế cơ sở.

- Cao đẳng Kỹ thuật phục hình răng: Mã ngành 6720605 được hỗ trợ miễn giảm 70% học phí;

Cao đẳng Kỹ thuật phục hình răng đào tạo kiến thức y sinh học cơ sở, vật liệu nha khoa và kỹ năng chế tác tinh xảo các loại răng giả (tháo lắp, cố định, trên implant), khí cụ chỉnh hình/thẩm mỹ trong Labo. Sinh viên ngành Nha khoa thành thạo công nghệ nha khoa hiện đại, kỹ năng làm việc nhóm với Bác sĩ Nha khoa và khả năng quản lý phòng Labo, Nha khoa thẩm mỹ.

- Trung cấp Y học cổ truyền: Mã ngành 5720102

- Cao đẳng Y học cổ truyền: Mã ngành 6720102

Cao đẳng Y học cổ truyền (YHCT) đào tạo lý luận cơ bản về Âm dương, Ngũ hành, Kinh lạc, chẩn đoán Tứ chẩn (Vọng - Văn - Vấn - Thiết), chuyên về điều trị bằng phương pháp Đông y (châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, dược liệu), bào chế thuốc Đông y, thuốc Nam - thuốc Bắc. Chương trình học thực hành cao, cơ hội việc làm rộng mở tại các bệnh viện YHCT, khoa YHCT của bệnh viện đa khoa, phòng khám hoặc cơ sở làm đẹp/spa.

- Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học: Mã ngành 6720601

Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học đào tạo kỹ thuật viên vận hành thiết bị chẩn đoán y khoa hiện đại (X-quang, CT, MRI, Siêu âm) hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh. Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học có khả năng thực hiện kỹ thuật chụp, chiếu, ghi hình, và mô tả hình ảnh bệnh lý, bao gồm cả kỹ thuật xạ trị và y học hạt nhân.

- Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng: Mã ngành 6720603

Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo kỹ thuật viên chuyên nghiệp với các phương pháp vật lý trị liệu (Điện trị liệu, nhiệt trị liệu, thủy trị liệu, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu); Hoạt động trị liệu không dùng thuốc hỗ trợ kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, sử dụng dụng cụ hỗ trợ để phục hồi chức năng, Vận động trị liệu: Kỹ thuật tập vận động, chỉnh hình, phục hồi chức năng sau chấn thương cho bệnh nhân sau tai biến, chấn thương, hoặc phẫu thuật; Ngôn ngữ trị liệu (ST): Phục hồi chức năng ngôn ngữ, giao tiếp.