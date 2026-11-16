Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đổi mới, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường đại học Youngsan (Hàn Quốc)

Trong bối cảnh đổi mới, sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế, nhà trường xác định cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển giáo dục. Theo đó, mọi nguồn lực, chương trình đào tạo và hoạt động chuyên môn đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong nước và quốc tế.

Năm học 2026 - 2027 ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong công tác tuyển sinh với 2.245 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, tạo tiền đề để nhà trường hướng đến quy mô khoảng 3.000 học sinh, sinh viên. Các ngành đào tạo thế mạnh như điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học tiếp tục được chú trọng. Song song đó, nhà trường từng bước phát triển chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn, xu hướng hội nhập và cơ hội việc làm của người học.

Xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, trong năm học vừa qua, Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng chú trọng đổi mới hoạt động chuyên môn, tạo môi trường để giảng viên trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo và không ngừng hoàn thiện phương pháp giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và phát huy tính chủ động của người học được đẩy mạnh.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Một trong những định hướng trọng tâm là tăng cường gắn kết giữa giảng đường với môi trường thực hành lâm sàng, bảo đảm người học được tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo. Không chỉ tập trung đổi mới hoạt động đào tạo, Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Qua đó, người học có thêm cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp đa dạng, nâng cao kỹ năng và từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Ông Bùi Long Ẩn, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết định hướng xuyên suốt của nhà trường là lấy chất lượng đào tạo và năng lực thực tế của người học làm thước đo hiệu quả. "Chất lượng đào tạo không chỉ thể hiện qua chương trình hay kết quả học tập mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động", ông Ẩn nói.

Ông Ẩn cho hay từ nền tảng truyền thống 65 năm, cùng quyết tâm đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường liên kết thực tiễn, Trường cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực y tế khu vực miền Trung - Tây nguyên.