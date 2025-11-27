Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đón tiếp và giao lưu đoàn làm phim Mưa Đỏ

Nguồn: STU
Nguồn: STU
27/11/2025 15:54 GMT+7

Chiều 22.11.2025, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đón đoàn nghệ sĩ tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 cùng ê kíp đoàn làm phim Mưa Đỏ đến giao lưu với giảng viên và sinh viên.

Mở đầu chương trình, đoàn giới thiệu phim tài liệu Điện ảnh chiếu bóng anh hùng, dự thi tại Liên hoan năm nay và do PGS - TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trưởng khoa Design STU - đồng đạo diễn. Phim khắc họa hành trình của lực lượng chiếu bóng lưu động trong chiến tranh, đặc biệt ý nghĩa khi có sự hiện diện của các nhân chứng như ông Bảy Huệ, ông Út Thành, nghệ sĩ Xuân Phượng, NSND Trà Giang và NSƯT Xuân Dư.

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đón tiếp và giao lưu đoàn làm phim Mưa Đỏ- Ảnh 1.

Ảnh: STU

Trong phần giao lưu, đoàn làm phim Mưa Đỏ chia sẻ thách thức khi thực hiện, từ xây dựng hình tượng nhân vật đến bối cảnh quay tại Quảng Trị. Sinh viên STU quan tâm nhiều tới quá trình sáng tạo, yếu tố lịch sử và cảm hứng của ê kíp. Một số bạn cho biết đã xem Mưa Đỏ nhiều lần vì xúc động trước tinh thần mà tác phẩm truyền tải.

Không khí giao lưu cởi mở tạo nên nguồn cảm hứng học tập đúng tinh thần "STU - học để trải nghiệm, trải nghiệm để trưởng thành". Kết thúc chương trình, STU gửi lời tri ân đến đoàn phim và đoàn nghệ sĩ dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Buổi gặp gỡ để lại dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và ý thức trân trọng lịch sử trong cộng đồng sinh viên.

Khám phá thêm chủ đề

STU Đại học Công nghệ Sài Gòn Mưa đỏ Liên hoan phim Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận