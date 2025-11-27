Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đón tiếp và giao lưu đoàn làm phim Mưa Đỏ

Mở đầu chương trình, đoàn giới thiệu phim tài liệu Điện ảnh chiếu bóng anh hùng, dự thi tại Liên hoan năm nay và do PGS - TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Trưởng khoa Design STU - đồng đạo diễn. Phim khắc họa hành trình của lực lượng chiếu bóng lưu động trong chiến tranh, đặc biệt ý nghĩa khi có sự hiện diện của các nhân chứng như ông Bảy Huệ, ông Út Thành, nghệ sĩ Xuân Phượng, NSND Trà Giang và NSƯT Xuân Dư.

Ảnh: STU

Trong phần giao lưu, đoàn làm phim Mưa Đỏ chia sẻ thách thức khi thực hiện, từ xây dựng hình tượng nhân vật đến bối cảnh quay tại Quảng Trị. Sinh viên STU quan tâm nhiều tới quá trình sáng tạo, yếu tố lịch sử và cảm hứng của ê kíp. Một số bạn cho biết đã xem Mưa Đỏ nhiều lần vì xúc động trước tinh thần mà tác phẩm truyền tải.

Không khí giao lưu cởi mở tạo nên nguồn cảm hứng học tập đúng tinh thần "STU - học để trải nghiệm, trải nghiệm để trưởng thành". Kết thúc chương trình, STU gửi lời tri ân đến đoàn phim và đoàn nghệ sĩ dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Buổi gặp gỡ để lại dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và ý thức trân trọng lịch sử trong cộng đồng sinh viên.