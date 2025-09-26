Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đại diện thành viên Hội đồng sáng lập, Hội đồng trường, Ban kiểm soát, Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong trường, giảng viên, nhân viên, cựu sinh viên và gần 500 sinh viên (SV).

Tại buổi lễ PGS.TS. Cao Hào Thi – Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh những định hướng chiến lược trong năm học mới, khẳng định cam kết của STU trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - xã hội, tạo môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến, giúp sinh viên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

TS. Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐ trường và ThS. Lê Thị Ngọc Phượng, Phó chủ Tịch HĐ trường trao học bổng cho SV đạt học bổng thủ khoa

Tiếp nối chương trình, nhà trường đã tiến hành trao học bổng cho các thủ khoa, á khoa, sinh viên nghèo vượt khó với tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Đặc biệt, gia đình cố Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Huỳnh Xuân Đình – nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ DL. TP.HCM (tiền thân Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) đã trao tặng học bổng khích lệ cho SV học tập tốt và SV vượt khó với tổng giá trị 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Vietcombank – CN Tây Sài Gòn cũng trao học bổng hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 50 triệu đồng.