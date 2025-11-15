Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025

Nguồn: STU
15/11/2025 15:46 GMT+7

Ngày 14.11.2025, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.059 tân cử nhân, kỹ sư vừa hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học.

Buổi lễ diễn ra trong một không gian trang trọng, đầy ý nghĩa với sự hiện diện của TS. Ngô Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện thành viên Hội đồng sáng lập trường, Ban Kiểm soát, Đảng uỷ, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong trường, giảng viên, nhân viên, quý phụ huynh, tân kỹ sư, tân cử nhân.

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức Lễ Trao bằng Tốt nghiệp năm 2025 - Ảnh 1.

TS. Ngô Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp

Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với các sinh viên, mà còn là dịp để STU khẳng định sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của xã hội và nền kinh tế đất nước. Lễ tốt nghiệp không chỉ đánh dấu sự khép lại của một hành trình, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn, nơi sinh viên STU tiếp tục phát triển và vươn xa hơn trên con đường sự nghiệp. STU tự hào tiếp tục hành trình đồng hành cùng sinh viên trong việc xây dựng những nền tảng vững chắc cho sự nghiệp, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Lễ trao bằng tốt nghiệp là khoảnh khắc để các sinh viên trưởng thành trong sự nghiệp học hành và sẵn sàng đối mặt với thử thách của thế giới bên ngoài, tự tin bước vào một tương lai đầy hứa hẹn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
