Đây là dịp tri ân đội ngũ nhà giáo, đồng thời ghi nhận và vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, sáng 20.11.2026, đại diện Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu STU đã trực tiếp đến các giảng đường thăm hỏi, chúc mừng và trao tặng hoa đến quý thầy cô giảng viên. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trân trọng của lãnh đạo Nhà trường đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tiếp nối các hoạt động, chiều cùng ngày, STU tổ chức Lễ tri ân nhà giáo Việt Nam và tổng kết năm học. Tham dự buổi lễ có TS. Ngô Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS. Lê Thị Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng; PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Phó Hiệu trưởng; cùng các nhà sáng lập, thành viên Hội đồng Trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên Nhà trường.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, quản lý và nghiên cứu khoa học; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, phong trào và nghiên cứu khoa học.

Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân đội ngũ sư phạm và tiếp thêm động lực để tập thể STU đoàn kết, đổi mới, hướng đến những thành tựu mới trong năm học tiếp theo.