Trường đại học Đà Lạt: Hành trình kiến tạo tri thức cho tương lai đất nước

Khẳng định vị thế

Năm 2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam khi Bộ Chính trị lần lượt ban hành các Nghị quyết số 57, 59 và 71-NQ/TW về đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển giáo dục - đào tạo. Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học không chỉ là truyền thụ tri thức, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mà còn trở thành động lực đổi mới, sáng tạo cho quá trình phát triển bền vững của quốc gia.

Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), biểu tượng văn hóa của vùng đất Tây nguyên, đã và đang đảm nhận vai trò tiên phong trong hành trình kiến tạo tri thức cho tương lai đất nước. Trải qua gần 7 thập niên hình thành và phát triển, Trường ĐH Đà Lạt đã không ngừng đổi mới, mở rộng sứ mệnh, khẳng định vị thế vững chắc là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng cao của khu vực và cả nước.

Hội thảo khoa học “Vai trò của Trường ĐH Đà Lạt trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên”, tháng 4.2024

Theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27.2.2025, trường được quy hoạch là một trong 14 cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm của cả nước, đào tạo giáo viên cho hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là sự ghi nhận năng lực và uy tín của trường trong lĩnh vực sư phạm - lĩnh vực gắn bó với giá trị cốt lõi "Thụ nhân" mà tập thể viên chức, người lao động và người học của trường không ngừng gìn giữ và vun đắp trong hành trình phát triển gần 70 năm qua. Với nền tảng vững chắc về đội ngũ, kinh nghiệm đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại, Trường ĐH Đà Lạt tiếp tục đảm đương sứ mệnh bồi dưỡng thế hệ nhà giáo mới - những người mang tri thức, đạo đức và tinh thần đổi mới đến từng lớp học trên khắp mọi miền đất nước.

Sẵn sàng đào tạo nhân lực cho dự án nhà máy điện hạt nhân

Không chỉ trong lĩnh vực sư phạm, trường còn được Chính phủ giao trọng trách trong các ngành đào tạo kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược của quốc gia. Theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 5.2.2025 và Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 26.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ, trường là một trong những cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển năng lượng nguyên tử, một lĩnh vực đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ cao, gắn với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2035.

Giảng viên Trường ĐH Đà Lạt nghiên cứu về lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân tại Hungary tháng 9.2012

Trường ĐH Đà Lạt không chỉ sẵn sàng đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu xây dựng và vận hành Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận mà còn đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách về phát triển năng lượng hạt nhân tại Việt Nam. Các nghiên cứu do trường thực hiện đã góp phần tối ưu hóa các phương pháp vận hành lò phản ứng, nâng cao an toàn bức xạ và quản lý chất thải hạt nhân. Ngoài ra, trường còn đào tạo các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ quá trình giám sát và đánh giá tác động môi trường trong các dự án liên quan đến năng lượng hạt nhân. Sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn này là yếu tố quan trọng, giúp nhân lực do trường đào tạo đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Hiện đại hóa và số hóa toàn diện

Song song đó, theo Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 26.3.2025 của Thủ tướng Chính phủ, Trường ĐH Đà Lạt được định hướng phát triển trở thành một trong hai trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực, tạo thành hai cực tăng trưởng tri thức của toàn vùng. Với định hướng này, nhà trường đang tiếp tục phát triển theo mô hình đại học đa ngành - đa lĩnh vực, chú trọng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Tọa đàm “Lấy ý kiến dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm đào tạo chất lượng cao”, tháng 11.2024

Trước những cơ hội và thách thức mới, Trường ĐH Đà Lạt đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa và số hóa toàn diện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đại học, giảng dạy và nghiên cứu được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng ĐH thông minh, bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trường cũng không ngừng mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường ĐH trong và ngoài nước, tạo ra mạng lưới học thuật đa chiều, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV “Nghiên cứu về dạy và học, quản lý giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số: Chủ đề và phương pháp”, tháng 7.2024

Trong hành trình phát triển của mình, tinh thần "Thụ nhân - triết lý giáo dục và là một trong ba giá trị cốt lõi của trường" vẫn không ngừng được nuôi dưỡng và vun đắp. Đó là sợi dây kết nối truyền thống với hiện đại, là kim chỉ nam giúp nhà trường giữ vững bản sắc trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho khát vọng phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.