Trường đại học đầu tiên nêu dự kiến điểm chuẩn sau lọc ảo lần 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnhh: nhật thịnh

Điểm chuẩn dự kiến ngành cao nhất 23 điểm

Chiều 5.8, ngay sau lần lọc ảo đầu tiên toàn quốc, Trường ĐH Công thương TP.HCM đưa ra dự kiến điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT của các ngành dao động trong khoảng 18 đến 23 điểm.

Cụ thể, đối với nhóm ngành kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, luật và ngôn ngữ, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được dự kiến nằm trong khoảng 21 đến 22,5. Đây tiếp tục là nhóm ngành nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh, có số lượng nguyện vọng đăng ký tương đối cao và mức độ cạnh tranh ổn định.

Một số ngành có sức hút tốt, gắn với nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, marketing, tài chính hoặc ngôn ngữ có thể tiệm cận mức 22,5 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn chính thức của từng ngành còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đặt nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng và kết quả của các vòng lọc ảo tiếp theo.

Đối với nhóm ngành STEM, kỹ thuật, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện, cơ điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường, điểm chuẩn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT được dự báo dao động từ 18 đến 23.

So với năm trước, một số ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ có thể nhích nhẹ khoảng 0,5 điểm do nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu tiếp tục tăng. Dù vậy, xét trên mặt bằng chung, điểm chuẩn năm 2026 của nhiều ngành vẫn có khả năng thấp hơn năm 2025 từ khoảng 0,5 đến 3,5 điểm.

Vì sao điểm chuẩn nhiều ngành thấp hơn năm 2025?

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến xu hướng giảm là việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển theo bách phân vị. Cách quy đổi này căn cứ vào vị trí tương đối của thí sinh trong phổ điểm của từng phương thức, thay vì quy đổi theo tỷ lệ tuyến tính đơn giản. Vì vậy, điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực hoặc điểm xét tuyển kết hợp sau khi quy đổi sang mức tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT có thể thấp hơn kỳ vọng của nhiều thí sinh.

Theo thông báo của Trường ĐH Công thương TP.HCM, bảng phân vị được sử dụng để xác định mức điểm tương quan giữa phương thức xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét kết hợp điểm đánh giá năng lực với học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường cũng công bố công thức quy đổi điểm theo từng khoảng phân vị nhằm bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức.

Nguyên nhân thứ hai là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá có mức độ khó và khả năng phân hóa cao hơn năm trước ở một số tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00 và D01. Điểm thi của thí sinh ở các tổ hợp này nhìn chung thấp hơn một chút so với năm 2025, qua đó tác động trực tiếp đến mặt bằng điểm xét tuyển và điểm chuẩn.

Bên cạnh đó, mức chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển cũng ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của thí sinh. Tùy từng ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ từ 0,25 đến 1 điểm so với tổ hợp gốc. Vì vậy, mức 18 đến 23 điểm được nêu trong dự báo là điểm chuẩn theo thang 30 điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau khi đã tính mức chênh lệch tổ hợp theo quy định của từng ngành.

Tuy nhiên, phía Trường ĐH Công thương TP.HCM lưu ý, dù kết quả lọc ảo đầu tiên đã phần nào phản ánh xu hướng, đây vẫn chưa phải điểm chuẩn chính thức. Thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo của nhà trường sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo và đối sánh dữ liệu tuyển sinh.