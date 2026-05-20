Trường đại học FPT ký kết hợp tác cùng 3 hiệp hội công nghệ lớn tại TP.HCM

Ba đơn vị ký kết hợp tác cùng Trường Đại học FPT gồm Hội Tin học TP.HCM (HCA), Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM (EIC) và Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM (HSIA). Đây là những tổ chức có mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông - điện tử và vi mạch bán dẫn tại TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của TS Trần Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường đại học FPT; ông Trần Tuấn Anh - Phó giám đốc, Trưởng Ban Đào tạo Trường đại học FPT cơ sở TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng, ban, khoa, bộ môn và giảng viên nhà trường.

Về phía các hiệp hội, sự kiện có sự tham dự của ông Lâm Nguyễn Hải Long - Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM; ông Nguyễn Quý Hòa - Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM cùng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên đến từ ba đơn vị.

FPTU ký kết với ba hiệp hội công nghệ lớn trên địa bàn TP.HCM

Theo thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ tập trung triển khai hợp tác trên năm nhóm nội dung trọng tâm gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thực tập, học kỳ doanh nghiệp và tuyển dụng; nghiên cứu khoa học và hợp tác dự án; tổ chức sự kiện chuyên môn, kết nối thực tiễn; đồng thời hỗ trợ truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Trong lĩnh vực đào tạo, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án và phản biện chuyên môn nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế từ sớm. Chương trình đào tạo thuộc các nhóm ngành công nghệ thông tin, truyền thông, điện tử và vi mạch bán dẫn cũng sẽ được rà soát, cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xu hướng phát triển công nghệ.

Đối với hoạt động thực tập và tuyển dụng, các bên sẽ phối hợp giới thiệu doanh nghiệp, kết nối cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên thông qua học kỳ doanh nghiệp, ngày hội việc làm và các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, sinh viên. Đồng thời, các dự án nghiên cứu ứng dụng, đề tài R&D xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng sẽ được thúc đẩy nhằm tăng khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động học thuật và đổi mới sáng tạo như hội thảo chuyên ngành, tọa đàm, cuộc thi hackathon, techathon hay các chương trình kiến tập thực tế tại doanh nghiệp cũng dự kiến được triển khai. Các bên cũng thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch truyền thông chung hằng năm nhằm lan tỏa giá trị hợp tác và gia tăng hiệu quả kết nối.

Phát biểu tại sự kiện, TS Trần Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường đại học FPT TP.HCM cho biết mối quan hệ giữa nhà trường và các hiệp hội đã được hình thành từ nhiều năm trước. Theo TS Tuấn, định hướng đào tạo của nhà trường hiện không chỉ tập trung vào công nghệ thông tin mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, trong đó có truyền thông và vi mạch bán dẫn. Sinh viên nhà trường được tham gia các hoạt động thực tế, trải nghiệm tại doanh nghiệp. "Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn, chẳng hạn sau năm 2026, chúng ta sẽ có những kết quả bước đầu từ các chương trình hợp tác này", TS Tuấn nhấn mạnh.

Ở góc độ hiệp hội, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM nhận định lĩnh vực vi mạch bán dẫn đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng cần chiến lược đầu tư dài hạn. "Ngành bán dẫn có phần khác với nhiều lĩnh vực khác. Muốn phát triển thì cần đầu tư đúng hướng, đúng trọng tâm và cần có thời gian. Khi doanh nghiệp đầu tư vào một dự án trong lĩnh vực này thì không thể có kết quả ngay mà phải có một quá trình", ông Hiếu cho biết.

Ông Hiếu cũng cho rằng việc hợp tác lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để kết nối giữa các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu. "Thông qua hợp tác lần này, chúng ta có thể kết nối sản phẩm của doanh nghiệp với các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu trong nước, từ đó tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn", ông Hiếu nhấn mạnh.

Với chiến lược đào tạo gắn thực tiễn và định hướng mở rộng hệ sinh thái hợp tác đa chiều, Trường đại học FPT tiếp tục cho thấy nỗ lực trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp nhằm kiến tạo thế hệ nhân lực công nghệ có năng lực chuyên môn, tư duy thực tiễn và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển toàn cầu. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho bài toán nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của tương lai.