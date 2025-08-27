Trường Đại học Fulbright Việt Nam: Môi trường ‘du học tại chỗ’ chuẩn quốc tế

Kết hợp với kiến thức thực tiễn và phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là lựa chọn phù hợp cho người trẻ đón đầu tương lai.

Du học tại chỗ, chuẩn quốc tế với tư duy toàn cầu và bắt rễ sâu sắc với văn hóa Việt

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, thế hệ trẻ Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển vượt bậc. Vì thế, việc lựa chọn một môi trường giáo dục phù hợp để đầu tư cho tương lai của con, bên cạnh mô hình du học nước ngoài truyền thống, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên hình thức "du học tại chỗ". Sự lựa chọn này vừa giúp giảm chi phí sinh hoạt, vừa hạn chế rủi ro sốc văn hóa khi đi du học và sau khi quay trở lại Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh quan tâm nhất về "du học tại chỗ" là: Liệu những kiến thức được trang bị trong trường có thật sự phù hợp và có tính thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt cơ hội đi kèm thách thức?

Nắm bắt rõ chuyển động của thị trường và nắm rõ băn khoăn của phụ huynh Việt, Trường Đại học Fulbright Việt Nam mang đến mô hình giáo dục khai phóng kết hợp khoa học, kỹ thuật của nền giáo dục Mỹ ngay tại TP.HCM.

Nội dung đào tạo được thiết kế với tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển tại Việt Nam. Song song, mô hình này cũng giúp sinh viên hạn chế những cú sốc văn hóa thường gặp khi du học hoặc khi quay trở về nước. Ngoài ra, môi trường học tập cởi mở tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam tạo điều kiện để sinh viên học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế và xây dựng mạng lưới quan hệ với các chuyên gia và doanh nghiệp, một nền tảng quan trọng cho hành trình phát triển nghề nghiệp về lâu dài.

Tuần lễ dự án của sinh viên là minh chứng tiêu biểu cho mô hình giáo dục khai phóng gắn liền với thực tiễn tại Fulbright Nguồn: Fulbright

Học tập và phát triển trong mô hình giáo dục khai phóng chuẩn Mỹ

Điểm nổi bật trong mô hình giáo dục khai phóng của Trường Đại học Fulbright Việt Nam là cách tiếp cận liên ngành qua hai năm đầu học các môn Khám phá và hai năm cuối học sâu các ngành học thuộc bốn lĩnh vực: Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Xã hội, Khoa học và Kỹ thuật, Toán và Máy tính. Từ đó, sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc từ nhiều lĩnh vực và được rèn luyện tư duy phản biện, tư duy liên ngành, kỹ năng phân tích và năng lực giải quyết vấn đề đa chiều. Đây là một lợi ích lâu dài trong bối cảnh AI đang thay đổi thị trường lao động và đặt ra những yêu cầu mới về tư duy, kỹ năng trong công việc.

Bên cạnh mô hình giáo dục chất lượng quốc tế, Trường Đại học Fulbright Việt Nam sở hữu đội ngũ giảng viên với 96% có bằng Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Cornell (Mỹ). Đồng thời, Trường Đại học Fulbright Việt Nam được chấp thuận là Ứng viên trong quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của NECHE (New England Commission of Higher Education), một trong những tổ chức kiểm định hàng đầu tại Mỹ, cho thấy rằng chương trình đào tạo của Trường Đại học Fulbright Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn được đề ra trong Y êu cầu Liên kết Đối với Các Tổ chức Tự do ở Nước ngoài .

Từ mô hình giáo dục khai phóng, Trường Đại học Fulbright Việt Nam tự hào khi nhiều thế hệ sinh viên đã và đang gặt hái thành công nổi bật, đặc biệt là việc trúng tuyển vào các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới cũng như đảm nhận những vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn.

Thành công của sinh viên Fulbright là minh chứng rõ nét cho giá trị của mô hình giáo dục khai phóng chuẩn Mỹ Nguồn: Fulbright

Đơn cử, Hồng Hà, Tân cử nhân ngành Toán Ứng dụng của Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đã xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ ngành Thống kê và Khoa học Dữ liệu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS - xếp hạng 8 thế giới ở lĩnh vực này). Đồng thời, Hà cũng nhận được học bổng toàn phần cùng ngành tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Hiếu Thuận, Tân cử nhân ngành Kinh tế học, hiện đang giữ vai trò Chuyên viên Phân tích Quản Lý Ngành hàng tại Shopee. Thuận phụ trách phân tích hiệu suất ngành hàng, đề xuất chiến lược tăng trưởng và phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả vận hành.

Từ nền tảng giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Hồng Hà xuất sắc giành được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ để tiếp tục hành trình tri thức tại Đại học Quốc gia Singapore Nguồn: Fulbright

Những kết quả này cho thấy tư duy liên ngành và kiến thức thực tiễn rèn luyện tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã trở thành nền tảng vững chắc giúp sinh viên tự tin bước ra thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Khoảnh khắc học tập tiêu biểu của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam trong không gian học thuật năng động và sáng tạo Nguồn: Fulbright

"Chương trình học tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam được thiết kế bởi đội ngũ giảng viên quốc tế và Việt Nam, giao thoa giữa tầm nhìn toàn cầu và sự am hiểu văn hóa và xã hội Việt Nam. Sinh viên không chỉ được tiếp cận kiến thức cập nhật theo chuẩn quốc tế, rèn luyện tư duy khai phóng, mà còn được bồi đắp sự thấu hiểu văn hóa dân tộc. Nhờ đó, thế hệ trẻ hình thành năng lực giải quyết các vấn đề trong nước bằng góc nhìn toàn diện, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu" - đại diện Trường Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ.

Tìm hiểu về giáo dục khai phóng và cách thức ứng tuyển vào Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại đây: Cách thức ứng tuyển tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam