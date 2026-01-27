Trường đại học hợp tác với công ty Nhật Bản đào tạo theo nhu cầu thực tiễn

Ngày 27.1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức lễ ký kết hợp tác 3 bên với Công ty TNHH Esuhai Technology và Tập đoàn Nisso Corporation (Nhật Bản). Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp - nhà trường, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt đối với khối ngành công nghệ - kỹ thuật.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng VLUTE (giữa), ký hợp tác với Công ty TNHH Esuhai Technology và Tập đoàn Nisso Corporation ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng VLUTE, cho biết, Tập đoàn Nisso Corporation là doanh nghiệp uy tín tại Nhật Bản với hệ thống quản lý và hỗ trợ sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Thông qua vai trò kết nối của Công ty Esuhai Technology, chương trình hợp tác không chỉ tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, mà còn hướng đến đào tạo nguồn nhân lực toàn diện, giúp sinh viên tiếp cận mô hình công nghiệp hiện đại, tác phong và kỷ luật lao động Nhật Bản, từ đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề để đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đại diện Tập đoàn Nisso Corporation và Công ty TNHH Esuhai Technology đánh giá cao năng lực chuyên môn và tinh thần học hỏi của sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên các ngành kỹ thuật. Ông cho biết, thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai đào tạo tiếng Nhật và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản, hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết ảnh: nam long

Cũng theo đại diện 2 công ty này, Nhật Bản hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật do sự suy giảm lao động trẻ. Chương trình hợp tác được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp quốc tế của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành công nghệ – kỹ thuật, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản được triển khai trong nhiều năm qua mở ra cơ hội học tập và định hướng làm việc theo diện kỹ sư cho hơn 1.000 sinh viên theo học khối kỹ thuật.