Trường đại học Luật TP.HCM: 50 năm vững truyền thống, sáng tương lai

Từ những lớp học đầu tiên năm 1976 đến ngôi trường mang tên Trường đại học Luật TP.HCM như ngày nay, ULAW đã không ngừng lớn mạnh khẳng định vị thế của một trường đại học công lập đào tạo luật pháp hàng đầu cả nước.

Khởi nguồn từ Trường Cán bộ Tư pháp năm 1976, trải qua các giai đoạn phát triển với các tên gọi như Trung học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Luật TP.HCM. Đến 1996, Trường đại học Luật TP.HCM được thành lập từ hợp nhất giữa Khoa Luật Trường đại học Tổng hợp TP.HCM với Phân hiệu Đại học Luật TP.HCM.

ULAW vẫn giữ vững bản sắc, với sự tâm huyết, trình độ chuyên môn cao của các thầy cô giáo qua nhiều thế hệ đã đào tạo nên hàng chục nghìn cán bộ pháp lý, luật sư, chuyên gia có năng lực. Từ đó, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ULAW là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong khoa học, nhất là khoa học pháp lý. Trường có quan hệ quốc tế rộng rãi, giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy trong quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, đặc biệt là các cơ sở đào tạo luật ở các tỉnh phía Nam.

Tháng 3.2026, Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW) kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên chính thức ẢNH: ĐH Luật TP.HCM

Năm 2026, không chỉ là dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống mà còn là điểm xuất phát cho chiến lược phát triển mới, với tầm nhìn đến năm 2045. TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "ULAW xác định ba trụ cột chiến lược quan trọng nhằm thích ứng với bối cảnh cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng".

Thứ nhất, ULAW sẽ tiên phong trở thành "Đại học số" toàn diện. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động từ quản lý, vận hành, kiểm định, tài chính cho đến giảng dạy và nghiên cứu.

Các nền tảng học tập trực tuyến (E-learning), kho học liệu số, cùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được tích hợp mạnh mẽ nhằm tạo nên môi trường học tập hiện đại, linh hoạt.

Ngoài ra, ULAW triển khai mô hình đại học đa ngành, liên lĩnh vực. Không chỉ đào tạo ngành luật truyền thống, nhà trường mở rộng sang các lĩnh vực giao thoa giữa luật - công nghệ - kinh tế - xã hội, nhằm đào tạo thế hệ người học có tư duy liên ngành, thích ứng tốt với bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng. Đồng thời, ULAW đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi học thuật liên ngành.

ULAW còn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế là cơ sở trọng điểm quốc gia trong đào tạo pháp luật. Nhà trường tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mũi nhọn, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Với đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và chương trình đào tạo chuyên sâu, ULAW hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nhà trường đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống với đa dạng các hoạt động về: học thuật, nghiên cứu khoa học, hội diễn văn nghệ, hội trại truyền thống, giải Golf kỷ niệm 50 năm, gặp mặt các thế hệ cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, thực hiện các ấn phẩm "ULAW - Dòng thời gian", phim tài liệu, chuỗi podcast "Dấu ấn 50 năm ULAW"…

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ là Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 30.3.2026. Dự kiến với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo đối tác trong và ngoài nước, các thế hệ thầy và trò ULAW.