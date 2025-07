Trường đại học Ngoại thương có nữ hiệu trưởng 48 tuổi

Sáng nay 2.7, Trường đại học Ngoại thương đã tổ chức công bố quyết định của Bộ GD-ĐT về việc công nhận PGS Phạm Thu Hương giữ chức hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiền nhiệm của PGS Phạm Thu Hương là PGS Bùi Anh Tuấn, người vừa đến tuổi nghỉ quản lý.

PGS Phạm Thu Hương nhận quyết định công nhận hiệu trưởng từ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ẢNH: BẮC THÀNH

PGS Phạm Thu Hương, 48 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại thương (khóa 34), tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus (Đan Mạch), nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Trường đại học Ngoại thương.

Bà Hương cũng đã tham gia chương trình huấn luyện lãnh đạo trẻ và lãnh đạo nữ trong giáo dục đại học tại CHLB Đức.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng, PGS Phạm Thu Hương đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng, trước đó là trưởng phòng quản lý đào tạo và nhiều chức vụ quản lý khác. Bà là người khởi xướng mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp của người học tại Trường đại học Ngoại thương, trong đó có các chương trình nâng cao năng lực của người học thông qua 4 nhóm "We, The Icebreakers", "We, The Explorers", "We, The Innovators" và "We, The Ambassadors"…

Trường đại học Ngoại thương là cơ sở đào tạo đại học hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế đối ngoại, kinh doanh - thương mại quốc tế… Đây là nơi quy tụ những sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào tổ hợp D01, A00 thuộc diện cao nhất nước.

Vì thế, tại buổi lễ công bố, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, bộ đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào tân hiệu trưởng 48 tuổi, một người trưởng thành từ chính Trường đại học Ngoại thương, có nền tảng chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản ở trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Tân hiệu trưởng Phạm Thu Hương cam kết sẽ cùng với tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện khát vọng đưa Trường đại học Ngoại thương trở thành một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Là nơi tôn trọng tự do học thuật, khích lệ nghiên cứu sáng tạo, phát triển mô hình đào tạo gắn liền với thúc đẩy tư duy và khả năng làm chủ bối cảnh, vượt qua các định kiến về giá trị giáo dục, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão cùng hướng tới tác động tích cực và phát triển bền vững.