Giáo dục

Trường Đại học Phan Châu Trinh tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thêm ngành Tâm lý học

Nguồn: Trường Đại học Phan Châu Trinh
06/05/2026 07:00 GMT+7

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng đến chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và sự phát triển của lĩnh vực sức khỏe tinh thần, nhiều cơ sở đào tạo đang điều chỉnh chương trình theo hướng gắn với thực tiễn.

Ghi nhận tại Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCTU), năm 2026 nhà trường bắt đầu triển khai một số thay đổi trong tuyển sinh và mở rộng mô hình đào tạo tích hợp.

Bổ sung ngành Tâm lý học, đáp ứng nhu cầu xã hội

Năm 2026, PCTU tuyển sinh 7 chương trình đào tạo thuộc khối sức khỏe với 450 chỉ tiêu (70 chỉ tiêu cho sinh viên quốc tế) gồm:

  • Bác sĩ đa khoa
  • Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt
  • Điều dưỡng đa khoa
  • Điều dưỡng Nha khoa,
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Quản trị bệnh viện
  • Tâm lý học (định hướng tâm lý học lâm sàng và tham vấn tâm lý)

Năm nay, Trường bắt đầu đào tạo Tâm lý học theo định hướng tâm lý học lâm sàng và tham vấn tâm lý. Theo đại diện nhà Trường, việc mở ngành xuất phát từ nhu cầu thực tế khi các vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, cho phép sinh viên tiếp cận môi trường bệnh viện từ sớm nhờ có hệ thống bệnh viện thực hành của Trường. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại bệnh viện, trung tâm y tế, trường học hoặc các tổ chức cộng đồng.

Tất cả các ngành, trường Đại học Phan Châu Trinh áp dụng 5 phương thức xét tuyển như: điểm thi THPT, học bạ, đánh giá năng lực, kết quả tốt nghiệp đại học và xét tuyển thẳng.

Đối với ngành Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt, thí sinh xét tuyển bằng học bạ hoặc đánh giá năng lực cần có học lực 3 năm THPT đạt loại Tốt (Giỏi). Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng một trong hai điều kiện: tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 20,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 trở lên.

Các tân sinh viên khối ngành sức khỏe trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026

Gắn liền đào tạo - thực hành - nghiên cứu

Theo tìm hiểu, một trong những điểm khác biệt trong mô hình đào tạo tại PCTU là việc tổ chức theo hướng Viện - Trường, kết hợp giữa giảng dạy, thực hành lâm sàng và nghiên cứu.

Hiện nhà trường có mạng lưới 9 bệnh viện thực hành với hơn 1.500 giường bệnh. Trong đó, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh được đặt ngay trong khuôn viên trường, cho phép sinh viên tiếp cận môi trường khám chữa bệnh trong quá trình học.

Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, được trang bị các hệ thống như CT 256 lát cắt, MRI, nội soi, phòng mổ tích hợp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán. Theo chương trình đào tạo, thời lượng thực hành chiếm khoảng 70% toàn khóa học.

Song song đó, nhà trường đầu tư bệnh viện mô phỏng kỹ năng tiền lâm sàng với hơn 70 phòng chức năng. Các tình huống lâm sàng được xây dựng từ cơ bản đến phức tạp, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trước khi tiếp xúc với bệnh nhân thực.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y sinh (BMRAC) cùng Ngân hàng mô Newlife tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các lĩnh vực như công nghệ gen, tế bào gốc và y học chính xác.

Những sinh viên Y khoa của Đại học Bond (Úc) đến thực tập lâm sàng trong tháng 5.2026

Môi trường học tập đa văn hóa

Từ đầu năm tới nay, PCTU đón gần 70 sinh viên quốc tế đến từ Pháp, Vương quốc Anh, Mỹ, Úc… tham gia thực tập lâm sàng. Nhà trường đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và y tế, như Đại học Bond (Úc), Đại học Ohio (Mỹ)…

Sinh viên của trường cũng có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi tại Bệnh viện Đại học TUM (Đức), Bệnh viện Đại học Brussels (Bỉ) hay các cơ sở y tế tại Mỹ.

Theo ghi nhận, việc trao đổi hai chiều góp phần hình thành môi trường học tập đa văn hóa ngay tại trường. Bên cạnh yếu tố hợp tác, điều kiện thực hành, cơ sở vật chất và mô hình đào tạo gắn với bệnh viện cũng là những yếu tố thu hút sinh viên quốc tế.

Bệnh viện Đại học Y khoa đạt chứng nhận kiểm định Quốc tế AACI - Hoa Kỳ

Thực hành trong môi trường đạt chuẩn quốc tế

Đầu năm 2026, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (Mỹ). Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá các cơ sở y tế dựa trên nhiều tiêu chí như an toàn người bệnh, quản lý rủi ro và chất lượng điều trị.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo y khoa, việc sinh viên được thực hành trong môi trường đạt chuẩn quốc tế giúp hình thành tư duy làm việc có hệ thống, tuân thủ quy trình và đặt an toàn người bệnh làm trọng tâm.

Thực tế tại bệnh viện cho thấy, các quy trình từ tiếp nhận, điều trị đến theo dõi đều được chuẩn hóa. Điều này giúp sinh viên không chỉ học kỹ năng chuyên môn mà còn làm quen với cách vận hành của một hệ thống y tế hiện đại.

Trường Đại học Phan Châu Trinh

Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng

Phụ huynh và thí sinh quan tâm tham khảo điều kiện xét tuyển chi tiết tham khảo tại đây: https://pctu.edu.vn/vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2026.html

Để được tư vấn và hỗ trợ các thông tin tuyển sinh, phụ huynh và thí sinh liên hệ đến các số (Zalo): 0962.553.155 hoặc 0981.559.255.

