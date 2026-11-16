Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế: Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập

Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc Viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên. Sau ngày đất nước thống nhất, Trường đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27.10.1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4.4.1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của trường là Trường đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế ẢNH: ANH KHANG

Với giá trị cốt lõi "Đạo đức - Chuyên nghiệp - Sáng tạo", Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục; phụng sự khát vọng thịnh vượng của đất nước.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục có uy tín của cả nước. Chặng đường đã được vun đắp bằng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, người học

Mục tiêu chiến lược của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo là xây dựng Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trường đại học nghiên cứu và ứng dụng hoàn chỉnh ngành và bậc học, cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục, NCKH, chuyển giao công nghệ và tư vấn giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong điều kiện hội nhập.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế (1957 - 2027), nhà trường tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Để các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tái hiện sinh động hành trình hình thành, xây dựng và phát triển, đồng thời giới thiệu những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu và những khoảnh khắc đáng nhớ của các thế hệ thầy và trời dưới mái trường Sư phạm Huế, nhà trường mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đồng hành của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng các thế hệ cựu sinh viên qua các thời kỳ hiện đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước cùng hướng về mái trường Đại học Sư phạm Huế thân yêu trong ngày hội ngộ.