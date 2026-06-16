Trường đại học ở TP.HCM có phân hiệu tại Quảng Ngãi

Trường ĐH Tài chính-Marketing tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi và quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép phân hiệu tổ chức hoạt động đào tạo ảnh: k.p

Ngày 16.6, Trường ĐH Tài chính-Marketing tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán và công bố quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép phân hiệu tổ chức hoạt động đào tạo.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của trường, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp hệ thống giáo dục ĐH theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định việc thành lập phân hiệu không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phân hiệu cần tập trung ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuẩn hóa chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển của địa phương và xây dựng môi trường ĐH nhân văn, hiện đại, lấy người học làm trung tâm.

GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng việc hình thành phân hiệu tại Quảng Ngãi là bước đi cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ĐH, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, đồng thời tạo cơ hội để người học tại khu vực miền Trung được tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại, chất lượng cao và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết nhà trường cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong quá trình chuyển đổi; đầu tư đồng bộ về đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và chuyển đổi số; đồng thời triển khai mô hình quản trị linh hoạt, tạo điều kiện để sinh viên học tập, trải nghiệm và luân chuyển giữa các phân hiệu và cơ sở chính tại TP.HCM nhằm mở rộng cơ hội học tập, thực tập và việc làm.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt cũng cho biết trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong khu vực miền Trung và cả nước để tăng cường đào tạo thực tiễn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kết nối việc làm cho sinh viên. Qua đó, góp phần xây dựng Phân hiệu Quảng Ngãi trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, marketing, thương mại, logistics và chuyển đổi số của khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Trường ĐH Tài chính-Marketing và Trường ĐH Tài chính-Kế toán đều là cơ sở đào tạo ĐH công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Trường ĐH Tài chính-Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở Trường Cán bộ vật giá Trung ương. Hiện nay trường có trụ sở chính tại TP.HCM, với hơn 20.000 sinh viên, học viên và khoảng 700 cán bộ, giảng viên.