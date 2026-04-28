Trường đại học Tây Đô: Dấu ấn giáo dục trong hành trình phát triển đất nước

Thảo Ly
28/04/2026 08:00 GMT+7

Trường đại học Tây Đô từng bước khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo năng động, đa ngành và định hướng ứng dụng rõ nét tại khu vực ĐBSCL.

Trường đại học Tây Đô (68 Trần Chiên, P.Cái Răng, TP.Cần Thơ; https://tdu.edu.vn) xác định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, tư duy thực tiễn và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ năng toàn diện và khả năng hội nhập quốc tế.

Trường đại học Tây Đô nhìn từ trên cao

Trường đại học Tây Đô hiện tuyển sinh, đào tạo 1 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 6 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 25 ngành trình độ đại học thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học sức khỏe, kinh tế, quản trị, công nghệ và khoa học xã hội. Chất lượng đào tạo được nhà trường chú trọng thông qua việc cập nhật chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp. Song song đó, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đầu ra, giúp sinh viên vững kiến thức, chắc kỹ năng, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược phát triển của Trường đại học Tây Đô là việc đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức trong ngoài nước. Thông qua các chương trình liên kết, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhiều sinh viên của trường đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập - minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng (giữa), Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Tây Đô

Trường đại học Tây Đô triển khai nhiều chính sách học bổng nhằm giúp đỡ thiết thực sinh viên, học viên. Những chính sách này không chỉ góp phần giảm áp lực chi phí mà còn tạo động lực để các bạn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, môi trường học tập tại trường được xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện và năng động. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên, chương trình kỹ năng mềm… được tổ chức thường xuyên, góp phần phát triển toàn diện cho người học, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng xã hội và tư duy sáng tạo.

Trường đại học Tây Đô không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là môi trường nuôi dưỡng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng và đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới.

Trong dòng chảy phát triển chung của đất nước, với định hướng rõ ràng, chiến lược phát triển phù hợp và sự đầu tư bài bản, Trường đại học Tây Đô tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho nhiều tỉnh, thành.

Trường đại học Tây Đô Tây Đô TDU
Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
