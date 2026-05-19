Trường đại học Thủ Dầu Một đẩy mạnh học bổng, hỗ trợ người học năm 2026

Tuyển sinh 4 phương thức cho 50 ngành đào tạo

Năm 2026, tuyển sinh đại học chính quy với 50 ngành đào tạo Trường đại học Thủ Dầu Một áp dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trường nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Thủ Dầu Một cho tất cả các phương thức tuyển sinh từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Đẩy mạnh học bổng, hỗ trợ người học năm 2026

Nhằm khuyến khích và đồng hành cùng người học, nhà trường áp dụng các chính sách giảm học phí theo quy định nội bộ, tiêu biểu: Giảm 20% học phí năm học thứ nhất đối với sinh viên đạt thủ khoa tuyển sinh đầu vào của khối ngành/ngành; Giảm 20% học phí toàn khóa học đối với trường hợp sinh viên có anh/chị/em ruột cùng đang theo học tại trường (một người được hưởng chính sách); Giảm 20% học phí toàn khóa học đối với người học đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ quay lại trường học văn bằng hai, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp.

Hằng năm, nhà trường trích 8% tổng nguồn thu học phí hệ đại học chính quy để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích tốt. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, học bổng được chia thành ba mức: (1) Loại xuất sắc: 150% x học phí đã nộp trong kỳ xét học bổng; (2) Loại giỏi: 120% x học phí đã nộp trong kỳ xét học bổng; (3) Loại khá: 100% x học phí đã nộp trong kỳ xét học bổng.

SV nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2026

Hỗ trợ tối đa tìm kiếm việc làm cho sinh viên

Trường đại học Thủ Dầu Một thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, hoạt động này được duy trì như một hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu xã hội. Việc tổ chức các hoạt động tuyển dụng trực tiếp ngay tại khuôn viên trường giúp sinh viên tiếp cận sớm với doanh nghiệp, hiểu rõ yêu cầu công việc và chủ động chuẩn bị kỹ năng trước khi gia nhập thị trường lao động. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, Trường đại học Thủ Dầu Một và các doanh nghiệp cũng trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, như tiếp nhận sinh viên thực tập, phối hợp tổ chức hoạt động học thuật và xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn.

Trường đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ XIII – TDMU Job Fair 2026, thu hút gần 4.000 sinh viên và người lao động tham gia

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ với 14 ngành

Song song với tuyển sinh đại học chính quy, năm 2026, Trường đại học Thủ Dầu Một triển khai tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ với 14 ngành thuộc nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu của người học trong bối cảnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Danh mục ngành đào tạo bao gồm: Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Khoa học môi trường, Lịch sử Việt Nam, Công tác xã hội, Ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin, Hóa học, Tâm lý học và Toán học. Chương trình được tổ chức theo hình thức chính quy, thời gian đào tạo 2 năm, với phương thức học tập kết hợp linh hoạt. Người học tham gia học trực tiếp tại trường và trực tuyến, trong đó lịch học tập trung chủ yếu vào cuối tuần cùng một số buổi tối trong tuần, phù hợp với người đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Trường ĐH Thủ Dầu Một trao bằng thạc sĩ năm 2026

Thí sinh, phụ huynh xem thông tin các ngành đang tuyển sinh tại http://tuyensinh.tdmu.edu.vn hoặc liên hệ Trường đại học Thủ Dầu Một qua hotline 19009171; 0911022322 để được tư vấn thêm.