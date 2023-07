Trường đại học Tôn Đức Thắng và Đại học James Cook Singapore ký kết hợp tác

Hợp tác lần này góp phần vào sự đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh sự phát triển giữa hai trường trong tương lai.

Tham dự lễ ký kết, về phía TDTU có sự hiện diện của PGS-TS Phạm Thị Minh Lý - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Hội đồng Trường; TS Đinh Hoàng Bách - Viện trưởng Viện hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế TDTU cùng Lãnh đạo các Khoa, giảng viên phụ trách hợp tác quốc tế của Trường.

Về phía Đại học James Cook, phân viện Singapore, gồm: GS Chris Rudd OBE - Phó Hiệu trưởng, Trưởng phân viện Singapore, GS May Tan-Mullins - Trưởng Khối Quốc tế, Giám đốc Phát triển bền vững, Cô Cassandra Lee - Giám đốc Tuyển sinh & Hợp tác, Cô Vòng Ngọc Vân Anh - Đại diện Tuyển sinh & Hợp tác tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai trường đại học đều kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên, dựa trên các thế mạnh hiện có cũng như định hướng phát triển của từng trường. Hai bên nhấn mạnh đến hiệu quả thực tế của chương trình hợp tác, với mục tiêu chung là xây dựng các nhân tài tại khu vực nhiệt đới thông qua giáo dục và nghiên cứu trong thời gian tới của cả hai trường.

Nội dung thỏa thuận hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có những nội dung chính như: Triển khai xây dựng các chương trình liên kết đào tạo bậc Cử nhân và Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực đa dạng bao gồm Kinh tế, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ, Giáo dục, Khoa học & Môi trường và các lĩnh vực khác; Triển khai và hỗ trợ các chương trình trao đổi, học tập, giao lưu văn hóa; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, học thuật trong công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cùng một số hoạt động giao lưu trao đổi khác. Được biết, trước khi tiến hành ký thỏa thuận hợp tác, hai trường đã có nhiều chuyến thăm qua lại cũng như phối hợp thực hiện một số hoạt động kết nối trong nhiều năm qua.

Lễ ký kết hợp tác giữa TDTU và JCU Singapore

JCU nằm trong Top các đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng của THE 2023), có 3 phân viện chính tại 2 quốc gia là Úc và Singapore, với tỷ lệ sinh viên có việc làm và mức lương mong muốn sau tốt nghiệp hàng đầu tại Úc (theo khảo sát của The Good Universities Guide 2023). JCU Singapore là đại học hàng đầu thế giới về các chuyên ngành IT, Khoa học & Môi trường, Quản trị Kinh doanh, Kế toán - Tài chính, Tâm lý học cùng các chuyên ngành khác.

Với mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho người học, TDTU chủ động đẩy mạnh ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học uy tín hàng đầu trên thế giới. Tính đến 2023, TDTU đã có 12 chương trình liên kết với các trường Đại học uy tín hàng đầu tại Anh Quốc, Úc, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Malaysia,...

Hai bên trao quà kỷ niệm