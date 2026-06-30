Trường đại học Trưng Vương: Xây portfolio và năng lực cạnh tranh từ trải nghiệm thực tế

Khi doanh nghiệp muốn nhìn thấy thay vì chỉ nghe về năng lực

Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của AI và công nghệ, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thay đổi cách đánh giá ứng viên. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, họ muốn nhìn thấy những bằng chứng cụ thể về khả năng làm việc, tư duy giải quyết vấn đề và trải nghiệm thực tế.

Một kế hoạch truyền thông từng triển khai, một ứng dụng đã phát triển, một dự án nghiên cứu đã tham gia hay một sản phẩm được hoàn thiện trong quá trình học tập… đều có thể trở thành những minh chứng rõ ràng hơn cho năng lực của ứng viên.

Những dự án học tập và sản phẩm thực tế đang trở thành minh chứng năng lực quan trọng của sinh viên khi ứng tuyển

"Bảng điểm cho chúng tôi biết ứng viên đã học gì. Portfolio cho chúng tôi thấy ứng viên đã làm được gì. Thông qua những dự án thực tế, doanh nghiệp có thể đánh giá cách ứng viên tư duy, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thích nghi với những yêu cầu mới của công việc", đại diện một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ chia sẻ.

Đó cũng là lý do portfolio đang dần trở thành một trong những yếu tố giúp sinh viên tạo khác biệt khi ứng tuyển. Không chỉ là tập hợp các sản phẩm đã hoàn thành, portfolio còn phản ánh hành trình học tập, trải nghiệm và khả năng biến kiến thức thành kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, một portfolio chất lượng không phải là thứ có thể được tạo ra trong vài tuần cuối trước khi tốt nghiệp. Nó thường được hình thành từ nhiều trải nghiệm tích lũy trong suốt quá trình học tập.

Một portfolio tốt bắt đầu từ những trải nghiệm tích lũy từ sớm

Để sở hữu một portfolio có giá trị, sinh viên cần cơ hội tham gia dự án, trải nghiệm thực tế và tiếp cận những bài toán gần với môi trường làm việc ngay từ khi còn học đại học.

Đó cũng là định hướng mà Trường đại học Trưng Vương theo đuổi thông qua mô hình Project-Based Learning (học tập thông qua dự án).

Sinh viên Trường đại học Trưng Vương tiếp cận góc nhìn nghề nghiệp từ chuyên gia và doanh nghiệp

Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức theo từng môn học riêng lẻ, sinh viên Trường đại học Trưng Vương được tham gia các dự án liên ngành, làm việc theo nhóm và cùng giải quyết những bài toán có tính ứng dụng. Trong quá trình đó, người học không chỉ tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn từng bước xây dựng portfolio cá nhân bằng chính những sản phẩm và kết quả mình tạo ra.

Bên cạnh hoạt động học tập trên lớp, sinh viên Trường đại học Trưng Vương còn có cơ hội tham gia workshop, chương trình kết nối doanh nghiệp và các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Thông qua môi trường học tập gắn với doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hồ Gươm, người học được tiếp cận nhiều góc nhìn thực tiễn về nghề nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và quan sát cách các tổ chức vận hành trong môi trường làm việc hiện đại.

Những trải nghiệm này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ hơn ngành nghề mình theo đuổi mà còn bổ sung những chất liệu quan trọng cho portfolio cá nhân trước khi tốt nghiệp.

Trải nghiệm thực tế giúp sinh viên tích lũy kỹ năng và hoàn thiện portfolio cá nhân

Song song với việc xây dựng portfolio, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng được doanh nghiệp đánh giá cao như teamwork, giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Oanh, Hiệu trưởng Trường đại học Trưng Vương, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc giúp sinh viên hình thành năng lực thực tế quan trọng không kém việc trang bị kiến thức chuyên môn.

"Kiến thức là nền tảng. Tuy nhiên, sinh viên cũng cần có cơ hội trải nghiệm, thực hành và giải quyết các vấn đề thực tế để hình thành năng lực làm việc. Đó là những yếu tố giúp người học tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động", thầy chia sẻ.

Đó cũng là cách Trường đại học Trưng Vương hiện thực hóa định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai": không chỉ đào tạo những cử nhân có kiến thức chuyên môn, mà còn giúp người học tích lũy trải nghiệm, xây dựng năng lực thực tế và sẵn sàng trước những yêu cầu ngày càng thay đổi của thị trường lao động tương lai.