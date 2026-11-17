Diễn ra trong 6 buổi tại Nhà hát Hòa Bình, lễ tốt nghiệp năm nay vinh danh hơn 4.000 tân cử nhân, kỹ sư. Với nhà trường, đây không chỉ là sự ghi nhận thành quả học tập của tân khoa mà còn là dịp để gia đình cùng chia sẻ niềm vui và tự hào sau những năm tháng đồng hành cùng các em.

Tân khoa và gia đình lưu giữ hình ảnh kỷ niệm tại lễ tốt nghiệp

Để lưu giữ dấu mốc ý nghĩa ấy, Trường đại học Văn Hiến còn có nhiều hoạt động rất ấm áp và ý nghĩa gửi đến tân khoa và gia đình. Theo đó, mỗi tân khoa được BTC chụp và gửi tặng 03 hình ảnh trong khoảnh khắc vinh danh; bố trí khu chụp ảnh lấy liền để tân khoa lưu giữ kỷ niệm bên người thân, ngoài ra còn có khu vực ủi trang phục giúp các tân khoa thêm chỉn chu trước giờ nhận bằng.

Với phụ huynh đến tham dự nhưng chưa có thư mời, nhà trường bố trí phát thêm thư mời tại khu vực đón tiếp để quý phụ huynh có thể vào hội trường, trực tiếp chứng kiến và chúc mừng cho các tân khoa; phụ huynh còn được gửi tặng một thư cảm ơn, nước uống và bánh như lời tri ân chân thành vì đã đồng hành, sẻ chia niềm vui và chứng kiến dấu mốc trưởng thành của các em.

Khu vực ủi trang phục giúp các tân khoa thêm chỉn chu trước giờ nhận bằng tại lễ tốt nghiệp

Tân khoa nhận thư mời tham dự Lễ tốt nghiệp của phụ huynh tại khu vực đón tiếp, sẵn sàng cho khoảnh khắc vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp

Tân khoa và gia đình lưu giữ những khoảnh khắc tại khu vực chụp ảnh photobooth

Những phần quà được gửi đến quý phụ huynh thay lời tri ân chân thành vì đã đồng hành cùng nhà trường và các tân khoa

Trường đại học Văn Hiến gửi thư cảm ơn đến quý phụ huynh, tri ân quý phụ huynh đã lựa chọn đồng hành cùng các tân khoa và nhà trường

Những hoạt động tuy giản dị nhưng gửi gắm sự trân trọng đến tân khoa và gia đình. Bởi hành trình trưởng thành của mỗi người không chỉ được vun đắp bằng tri thức, mà còn bằng tình yêu thương, sự hy sinh và nâng đỡ của những người thân yêu. Biết ghi nhớ, trân trọng và sẻ chia với gia đình cũng là một phần ý nghĩa của quá trình "thành nhân" mà Trường đại học Văn Hiến luôn hướng đến.

Bên cạnh sự chăm chút trong ngày tốt nghiệp, nhà trường tiếp tục đồng hành cùng người học trên hành trình nghề nghiệp. Trong 6 buổi lễ, toàn trường có 58 tân khoa đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa được HungHau Holdings cùng các doanh nghiệp trao thư mời nhận việc với mức thu nhập khởi điểm 15 triệu đồng/tháng. Đồng thời, hơn 6.000 cơ hội việc làm được kết nối đến tất cả Tân khoa thông qua mạng lưới hợp tác với hơn 600 doanh nghiệp. Các em có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ tại gian hàng việc làm của Viện Ứng dụng và Phát triển nghề nghiệp, hoặc đăng ký nhu cầu qua mã QR để được hỗ trợ kết nối với vị trí phù hợp.

Đại diện Trường đại học Văn Hiến và Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Binh trao bằng khen, trao thư mời nhận việc cho thủ khoa, á khoa trường, ngành

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến chúc mừng hơn 4.000 tân khoa và bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực, ý chí vượt khó cùng tinh thần học hỏi của các em. Thầy chia sẻ:

"Hãy vươn ra biển lớn bằng tri thức và khát vọng, vượt qua sóng gió bằng bản lĩnh và tinh thần hài hòa, hãy kiến tạo giá trị bằng tinh thần phụng sự, và chạm đến thành danh bằng nền tảng của thành nhân. Nhà trường không mong tất cả những con thuyền đều đi trên cùng một hải trình, Nhà trường mong mỗi con thuyền đều tìm được hướng đi xứng đáng và luôn giữ vững la bàn của những giá trị tốt đẹp".

Trường đại học Văn Hiến tư vấn và giới thiệu việc làm cho các tân khoa tại ngày lễ tốt nghiệp

Với chủ đề "Vươn ra biển lớn: Hài hòa - Phụng sự - Thành danh", Lễ tốt nghiệp năm 2026 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong hành trình của các tân khoa. Tấm bằng ghi nhận những nỗ lực đã qua; tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình tiếp thêm hành trang để các em tự tin bước vào chặng đường mới, phát triển bản thân và sống có trách nhiệm với cộng đồng.