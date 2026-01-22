Trường đại học Văn Lang đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu - Tăng cường hợp tác giáo dục quốc tế

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở khía cạnh nghi thức, mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Vanuatu đối với giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ và cộng đồng sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam.



Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng nước ngoài đến thăm Trường đại học Văn Lang, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa và đối ngoại học thuật của Nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ngài Thủ tướng đã gặp gỡ và trò chuyện với các sinh viên Vanuatu đang học tập tại Trường đại học Văn Lang, cùng một số sinh viên Vanuatu hiện đang theo học chương trình dự bị đại học tại TP.HCM. Hiện nay, Trường đại học Văn Lang đang đào tạo sinh viên Vanuatu ở nhiều ngành học có tính ứng dụng cao như Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiến trúc, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, đồng thời chuẩn bị chào đón thêm các nhóm sinh viên Vanuatu mới trong thời gian tới.

Ngài Thủ tướng Jotham Napat và phu nhân giao lưu cùng sinh viên Vanuatu đang học tập tại Trường đại học Văn Lang ẢNH: TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Cùng với sinh viên Vanuatu, trong 5 năm qua, gần 6.000 sinh viên quốc tế đến từ gần 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập tại Trường đại học Văn Lang, góp phần hình thành một môi trường học tập đa văn hóa, cởi mở và mang tính quốc tế.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, lãnh đạo Trường đại học Văn Lang nhấn mạnh:

"Giáo dục không chỉ là đào tạo, mà là cầu nối bền vững giữa các quốc gia. Văn Lang mong muốn đồng hành cùng Vanuatu trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ - những con người có năng lực thực tiễn, tư duy toàn cầu và trách nhiệm với cộng đồng".

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường đại học Văn lang phát biểu tại buổi đón tiếp ẢNH: TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Chia sẻ về định hướng phát triển, Trường đại học Văn Lang cho biết Nhà trường tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, thông qua các chương trình học bổng, lộ trình tiếng Anh, chương trình dự bị đại học và các mô hình đào tạo gắn với thực tiễn. Hiện nay, trường đang triển khai hơn 100 chương trình đào tạo đa ngành, đa bậc thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm: Kỹ thuật - Công nghệ; Luật - Kinh doanh & Quản lý; Khoa học Xã hội - Nhân văn & Ngôn ngữ; Truyền thông; Nghệ thuật - Thiết kế; Kiến trúc; Du lịch; và Khoa học Sức khỏe. Các chương trình đào tạo được đối sánh với chuẩn quốc tế và phân tầng linh hoạt theo nhu cầu người học, bao gồm Chương trình Tiêu chuẩn, Chương trình Đào tạo Đặc biệt và Chương trình Quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngài Thủ tướng Nauka Jotham Napat cũng tham dự nghi thức trồng cây lưu niệm tại Campus chính của Trường đại học Văn Lang - hoạt động mang ý nghĩa biểu trưng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục lâu dài, bền vững và hướng đến tương lai giữa hai bên.

Nghi thức trồng cây lưu niệm mang ý nghĩa biểu trưng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững ẢNH: TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Thủ tướng nước Vanuatu đặt tên cho cây là VANVIET (Vanuatu - Vietnam) ẢNH: TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Thông tin về Trường đại học Văn Lang

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Trường đại học Văn Lang đã trở thành một trong những đại học tư thục có quy mô đào tạo lớn tại Việt Nam, từng bước xây dựng môi trường giáo dục mang tầm quốc tế. Nhà trường hiện có hơn 300 đối tác quốc tế, trong đó có nhiều đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho trao đổi học thuật và chuyển tiếp sinh viên.

Trong 5 năm gần đây, gần 6.000 sinh viên quốc tế từ 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập tại Văn Lang; đồng thời hơn 1.200 sinh viên Văn Lang đã tham gia các chương trình trao đổi và thực tập ở nước ngoài. Trên bản đồ học thuật thế giới, Trường đại học Văn Lang được ghi nhận trong top 1001 - 1200 đại học tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2026), top 291 đại học hàng đầu châu Á (QS Asia University Rankings 2026), top 601 - 800 đại học toàn cầu về đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (THE Impact Rankings 2025), top 51 - 100 thế giới ngành Performing Arts và top 101 - 150 thế giới ngành Art & Design (QS by Subject 2025). Văn Lang cũng là trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là Microsoft Showcase School, đồng thời chương trình tiếng Anh tổng quát của trường đạt kiểm định NEAS (Úc).