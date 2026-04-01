Trường Đại học Việt Đức mở thêm 2 ngành mới với 5 phương thức tuyển sinh

STT Ngành đào tạo Mã ngành xét tuyển 1 Khoa học Máy tính (CSE) 7480101 2 Kỹ thuật điện và Máy tính (ECE) 7520208 3 Kỹ thuật Cơ khí (MEN) 7520103 4 Kỹ thuật Quy trình Sản xuất Bền vững (SPE) 7510206 5 Kỹ thuật Cơ điện tử (MEC) 7520114 6 Kỹ thuật và Quản lý xây dựng (BCE) 7580201 7 Kiến trúc (ARC) 7580101 8 Kỹ thuật Giao thông Thông minh (SME) 7510104 9 Kỹ thuật Y sinh (BME) (ngành mới) 7520212 10 Kinh tế học (BSE) 7310101 11 Quản trị Kinh doanh (BBA) 7340101 12 Tài chính và Kế toán (BFA) 7340202 13 Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế (BDE) (ngành mới) 7340122

Giới thiệu chương trình đào tạo mới Cử nhân Kỹ thuật Y sinh tại Trường Đại học Việt Đức

Trường tổ chức tuyển sinh theo các phương thức như sau:

Phương thức 1 - Bài thi riêng TestAS: Thực hiện theo hình thức thi tuyển đầu vào (bài thi TestAS làm trên máy tính (Digital TestAS).

Phương thức 2 - Kết quả học tập THPT: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) đối với các thí sinh sẽ tốt nghiệp các trường THPT tại Việt Nam trong năm tuyển sinh;

Phương thức 3 - Tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, bao gồm các thí sinh đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh/quốc gia hoặc tham gia trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế;

Phương thức 4 - Chứng chỉ THPT quốc tế: Xét tuyển đối với các thí sinh có bằng/chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế (IBD, A/AS-Level/IGCSE, WACE…) hoặc chứng chỉ của các bài thi năng lực quốc tế (SAT, TestAS…);

Phương thức 5 - Kết quả tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo hình thức xét tuyển căn cứ trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

*Thí sinh phải có tổng điểm 03 môn thi (bắt buộc có môn Toán và Ngữ văn) kỳ thi tốt nghiệp THPT (hoặc kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Năm nay, phương thức thi tuyển bài thi riêng TestAS được tổ chức theo hình thức thi trên máy tính (digital TestAS). Hai đợt thi sẽ được tổ chức vào 16/5 và 09/6 tới. Đây là bài thi theo hình thức trắc nghiệm, hoàn toàn bằng tiếng Anh, và được thiết kế để đánh giá kỹ năng, tư duy và tố chất của người học.

Ngoài điểm xét tuyển, trường Đại học Việt Đức còn có yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào cho tất cả các ngành. Thí sinh dự tuyển vào trường cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

1. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS học thuật từ 5.0 trở lên còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc các chứng chỉ tương đương; hoặc

2. Điểm trung bình môn tiếng Anh ba năm THPT đạt từ 8,0 trở lên (thang điểm 10). Điều kiện này chỉ áp dụng cho Phương thức 2 và Phương thức 5; hoặc

3. Đạt ít nhất 75/100 bài thi tiếng Anh bao gồm 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết do VGU tổ chức.

Đặc biệt, trường giành nhiều suất học bổng tài năng xét trực tiếp dựa trên kết quả đầu vào cho cả 5 phương thức kể trên. Chỉ cần đạt đủ mức điểm và điều kiện xét học bổng, các bạn thí sinh trúng tuyển và nhập học sẽ nhận ngay học bổng tương ứng trị giá 100%, 50%, 25% học phí cho năm học đầu tiên.

Chi tiết về điều kiện xem tại https://bit.ly/VGUtuyensinh2026