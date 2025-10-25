Trường đại học Việt Đức ươm mầm giải pháp năng lượng sạch

Dấu ấn Việt - Đức trong chuyển đổi năng lượng sạch

Hội nghị "Fostering Green Science & Innovation" đã tạo nên một diễn đàn học thuật sôi nổi cùng chia sẻ tầm nhìn cam kết phát thải ròng bằng không. Sự kiện có sự tham dự của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa bang Hessen (CHLB Đức), Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, cùng đối tác quốc tế và doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Việt Đức, phát biểu tại hội nghị: "Trong suốt nửa thế kỷ qua, mối quan hệ song phương đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Đức đã trở thành một trong những nhà tài trợ ODA lớn, luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, giảm nghèo, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam luôn nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức trên mọi phương diện".

Khánh thành Trung tâm Hydrogen Xanh tại Trường đại học Việt Đức

Điểm nhấn của hội nghị là lễ khánh thành Trung tâm Hydrogen Xanh (Green Hydrogen Hub) được xây dựng theo mô hình hợp tác công - tư (PPP) giữa Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK), Trường đại học Việt Đức cùng liên danh các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đây là trung tâm tiên phong của Việt Nam trong việc tạo ra một diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và các nhà hoạch định chính sách. Trung tâm được đặt tại khuôn viên trường và kỳ vọng trở thành một hệ sinh thái trong lĩnh vực hydro xanh, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị năng lượng sạch tại Việt Nam với ba trọng tâm chiến lược:

Trung tâm xuất sắc (Center of Excellence): Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng hydro.

Trung tâm triển lãm (Demonstration Hub): Giới thiệu, thử nghiệm và lan tỏa các công nghệ hydro xanh tiên tiến.

Mạng lưới doanh nghiệp (Business Cluster): Kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trong toàn chuỗi giá trị hydro.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Bộ trưởng Timon Gremmels lắng nghe giải pháp hệ sinh thái hydrogen

Phát biểu tại sự kiện, ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa Bang Hessen, nhấn mạnh: "Hydro xanh là một trong những giải pháp tiềm năng để lưu trữ năng lượng dài hạn và trung hòa carbon. Với nguồn năng lượng tái tạo dồi dào từ gió và mặt trời, Việt Nam có cơ hội trở thành đối tác chiến lược trong nền kinh tế hydro toàn cầu, trong khi Đức là quốc gia tiên phong về công nghệ".

Trường đại học Việt Đức: Đào tạo nguồn nhân lực xanh cho tương lai

Không chỉ là điểm giao tri thức các sáng kiến năng lượng sạch, Trường đại học Việt Đức còn là hạt nhân của quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế hydro và chuỗi giá trị năng lượng bền vững.

Trong 17 năm thành lập, trường đã triển khai các chương trình đào tạo với chất lượng Đức trong những lĩnh vực then chốt phục vụ chuyển đổi xanh từ lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, quản trị và quy hoạch đô thị. Các chương trình đào tạo được hỗ trợ bởi Liên hiệp 36 trường đại học, trong đó có nhóm đại học kỹ thuật TU9 danh tiếng giúp sinh viên sở hữu nền tảng học thuật vững chắc, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn Đức ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, từ 20% đến 80% học phần của mỗi chương trình được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư từ các trường đối tác Đức theo mô hình "Flying Faculty", kết hợp cùng hệ thống phòng thí nghiệm và khuôn viên đại học hiện đại, đa chức năng theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Hình ảnh trao song bằng Trường đại học Việt Đức và đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt

GS.René Thiele, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức, chia sẻ: "Việc thành lập Green Hydrogen Hub tiếp tục mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đồng thời khẳng định Trường đại học Việt Đức không chỉ là cơ sở giáo dục, mà là một mắt xích chiến lược trong việc hiện thực hóa những cam kết chung của hai quốc gia trong hợp tác khoa học và đổi mới phát triển".

Khuôn viên được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường đại học Việt Đức

Theo khảo sát việc làm của trường, 94% sinh viên có việc làm chỉ sau một năm tốt nghiệp, trong đó hơn 90% làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. Đáng chú ý, nhiều cựu sinh viên VGU hiện đang làm việc và nghiên cứu tại các tập đoàn, tổ chức quốc tế như Bosch, Siemens Energy, Messer, Ziehl-Abegg, Neuman, Indefol, khẳng định chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của toàn cầu.