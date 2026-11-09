Trường đại học y đầu tiên chạm mốc doanh thu 1.200 tỉ đồng

Trong 3 năm 2023-2025, Trường ĐH Y dược TP.HCM có 2 năm đạt mốc doanh thu nghìn tỉ đồng ump

Tổng nguồn thu tăng liên tục trong 3 năm

Năm 2025, tổng thu hoạt động của Trường ĐH Y dược TP.HCM đạt 1.242 tỉ đồng, tăng 119 tỉ đồng so với năm 2024, tương đương 10,6%.

Trong đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục là nguồn thu chính, đạt 983 tỉ đồng, tăng 137 tỉ đồng so với năm trước. Riêng học phí, lệ phí từ người học đạt 952 tỉ đồng, tăng 131 tỉ đồng. Tính trong tổng thu hoạt động của trường, học phí và lệ phí chiếm khoảng 76,7%.

Ngoài học phí, trường ghi nhận 31 tỉ đồng từ các khoản thu khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng 6 tỉ đồng so với năm 2024.

Theo báo cáo, trường không có khoản hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước hoặc nhà đầu tư. Nguồn thu từ hợp đồng, tài trợ của ngân sách Nhà nước và các tổ chức bên ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cũng không phát sinh.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, nguồn thu năm 2025 đạt 54 tỉ đồng, giảm 51 tỉ đồng, tương đương 48,6% so với năm trước. Trong đó, hợp đồng và tài trợ từ bên ngoài mang về 32 tỉ đồng; các khoản thu khác đạt 20 tỉ đồng; hợp đồng, tài trợ từ ngân sách nhà nước đạt 2 tỉ đồng.

Như vậy, trong 3 năm liên tiếp, số liệu báo cáo của trường cho thấy mức tăng liên tục về nguồn thu hoạt động. Cụ thể, năm 2023 tổng nguồn thu của trường đạt 855.647 tỉ đồng. Năm 2024 nguồn thu tăng lên mức 1.001 tỉ đồng. Năm 2025, đà tăng tiếp tục giữ mức ổn định lên 1.242 tỉ đồng.

Cơ sở vật chất Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện nay ump

Tăng mức chi cho đào tạo, đội ngũ và người học

Đáng chú ý trong báo cáo của Trường ĐH Y dược TP.HCM còn ở tình hình chi. Theo đó, tổng chi hoạt động năm 2025 của trường là 940 tỉ đồng, tăng 65 tỉ đồng so với năm 2024.

Đặc biệt, khoản chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ đạt 534 tỉ đồng, tăng 26 tỉ đồng so với năm trước đó. Trong số này, tổng chi cho đào tạo lên tới 393 tỉ đồng, tăng 91 tỉ đồng so với năm 2024, tương đương 30,1%.

Trong khi, tổng chi lương và thu nhập cho giảng viên, cán bộ khác là 264 tỉ đồng, tăng 18 tỉ đồng so với năm trước. Như vậy, chi cho đào tạo tăng nhanh hơn nhiều so với chi lương, thu nhập giảng viên.

Ngoài ra, tổng chi cho nghiên cứu giảm từ 105 tỉ đồng năm 2024 xuống 54 tỉ đồng năm 2025, tương đương 48,6%, cùng với xu hướng giảm của nguồn thu khoa học và công nghệ. Mức chi phát triển đội ngũ tăng từ 1 tỉ đồng lên 4 tỉ đồng. Chi học bổng và hỗ trợ học tập đạt 68 tỉ đồng, tăng 5 tỉ đồng. Tổng chi hỗ trợ người học là 72 tỉ đồng, so với 65 tỉ đồng năm trước.

Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện có tổng diện tích đất 73.655 m2, với 1.027 giảng viên toàn thời gian, trong đó 1.026 người là giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động. Trường hiện có 3 trường thành viên gồm: Trường Y, Trường Dược, Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật y học. Trường đang đẩy mạnh xây dựng Đề án phát triển trường trở thành ĐH trọng điểm và trong nhóm 100 trường hàng đầu châu Á về lĩnh vực khoa học sức khỏe, góp phần nâng tầm hệ thống giáo dục, y tế Việt Nam.