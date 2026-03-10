Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói gì về việc di dời cơ sở Lý Thường Kiệt?

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thông tin xung quanh đề xuất di dời cơ sở Lý Thường Kiệt của trường khỏi nội đô ảnh: hà ánh

Tối nay (10.3), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã phát thông cáo liên quan đến thông tin đề xuất di dời cơ sở Lý Thường Kiệt khỏi nội đô những ngày gần đây.

Theo đó, trước những thông tin liên quan đến đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới, nhà trường xin cung cấp một số thông tin nhằm giúp công chúng và các cơ quan truyền thông hiểu rõ hơn về định hướng phát triển và quy hoạch cơ sở của trường trong thời gian tới.

Hiện nay, thông tin về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, đồng thời đề xuất nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng (cơ sở 1) sau khi cơ sở đào tạo được di dời nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn và thấu hiểu sự quan tâm này, bởi Trường ĐH Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục ĐH uy tín lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TP.HCM cùng cả nước.

Là một phần của TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa không thể tách rời những định hướng chiến lược chung của thành phố về quy hoạch đô thị và các định hướng phát triển lâu dài khác. Thực hiện Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, UBND TP.HCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của nhà trường.

Cơ sở vật chất của trường đang gặp một số hạn chế

Trên thực tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hiện đang gặp một số hạn chế. Cụ thể, cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt (P.Diên Hồng, TP.HCM) có diện tích khoảng 14,08 ha chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, phần lớn công trình, hạng mục được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới. Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.

Cơ sở 2 tại phường Đông Hòa (TP.HCM) có diện tích khoảng 25,3 ha nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Những hạn chế nêu trên cùng với quy mô khoảng 28.000 học viên, sinh viên hiện tại và ước tính 35.000 đến 40.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong 5 đến 10 năm tới theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Bách khoa, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách. Nhà trường cần đảm bảo tuân theo các quy định của Bộ GD-ĐT về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập-nghiên cứu phù hợp với quy mô người học và chất lượng đào tạo tương xứng.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương liên quan đến giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định các trường ĐH, đặc biệt là các trường kỹ thuật, giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục ĐH, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng cường năng lực nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục ĐH.

Trường ĐH Bách khoa cơ bản nhất trí với chủ trương

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Việc đầu tư hoàn chỉnh, hiện đại cơ sở vật chất sẽ góp phần đắc lực hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Nhà trường rất mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài của nhà trường, vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành và bồi đắp trong gần 70 năm phát triển, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chung của TP.HCM", thông cáo của trường nêu rõ.

Trường thành lập năm 1957 với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, Trường ĐH Bách khoa là một trường thành viên của hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường hiện có 667 giảng viên trên tổng số 1.061 viên chức, người lao động với 16 GS, 128 PGS và 284 TS. Quy mô đào tạo của trường gồm 27 ngành bậc tiến sĩ, 30 ngành bậc thạc sĩ và 44 ngành bậc ĐH với tổng số khoảng 28.000 học viên, sinh viên.

Trước đó, tối 9.3, Cơ quan chức năng của UBND TP.HCM cung cấp thông tin chính thức và chính thống về việc di dời cơ sở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt. Thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập đến việc di dời cơ sở Lý Thường Kiệt gây chú ý dư luận.