Trường ĐH Cảnh sát nhân dân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 19.4, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (24.4.1976 – 24.4.2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tham dự chương trình có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân II, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Đến nay, trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp; hơn 78.000 cán bộ trình độ ĐH; hơn 2.000 cán bộ trình độ thạc sĩ; hơn 160 cán bộ trình độ tiến sĩ. Đồng thời, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ, chiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1.000 học viên là cán bộ, lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Cùng với công tác đào tạo, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đã triển khai hơn 4.000 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao về trình độ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Nhà trường cũng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao, thuộc tốp đầu trong các học viện, trường công an nhân dân. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhà trường đã huy động hàng nghìn cán bộ, học viên tham gia tuyến đầu; chuyển đổi cơ sở thành khu điều trị với gần 1.000 giường bệnh, góp phần cùng TP.HCM kiểm soát dịch bệnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu, gắn huy hiệu Anh hùng lên cờ truyền thống của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của các thế hệ thầy và trò Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

3 nhiệm vụ với Trường ĐH Cảnh sát nhân dân

Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 3 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất, phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phấn đấu trở thành trường gương mẫu, tiên phong nhất thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Thứ hai, gia tăng đóng góp, xây dựng nhân lực công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp đào tạo, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra đánh giá; mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp thu tri thức mới, tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ của bạn bè quốc tế chuyển mạnh đào tạo theo hướng huấn luyện theo bài toán thực tiễn, nâng cao chuẩn năng lực số và trí tuệ nhân tạo, rèn luyện tư duy, kỹ năng công tác, chủ động tham mưu giải quyết vấn đề của từng học viên, xây dựng cán bộ công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới ngay từ trên ghế nhà trường.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đức, có tài, là những người có đam mê, nhiệt huyết, kỹ năng, kiến thức, năng lực, ham học hỏi, đổi mới sáng tạo, thật sự là những tấm gương để sinh viên học tập noi theo.

Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân sẽ tạo ra những dấu ấn đột phá mới, hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy kỳ vọng của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, cho rằng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là động lực to lớn để tập thể cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, học viên kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định vinh quang gắn liền với trách nhiệm, PGS-TS-thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục xây dựng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh; giữ vững vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín, đầu mối hợp tác quốc tế của Bộ Công an; góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, thầy trò Trường ĐH Cảnh sát nhân dân còn tổ chức nhiều hoạt động như: chương trình duyệt đội ngũ, biểu diễn võ thuật và khánh thành công trình Nhà hiệu bộ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.