Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trao bằng cử nhân cho hơn 200 cán bộ, chiến sĩ

Sáng nay (20.9), Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 6 đào tạo văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học niên khóa 2020-2023.

Thiếu tướng-GS-TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (phải), trao bằng tốt nghiệp cho học viên HÀ ÁNH

Khóa học này có 227 học viên được trao bằng cử nhân ngành điều tra hình sự và trinh sát cảnh sát. Trong đó, 3 học viên đạt danh hiệu học viên giỏi, 224 học viên đạt danh hiệu học viên khá (chiếm tỷ lệ 97,91%). Các học viên của khóa học hiện đang là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân.

Trong bài phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng-GS-TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, có những gửi gắm tới các học viên.

Dẫn dắt từ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trần Thành Hưng nói: "Đường đời là chiếc thang không có nấc chót, học tập là quyển vở không có trang cuối cùng". Do đó, chúng tôi mong rằng tri thức được lĩnh hội trong thời gian học tập ở khóa học này không phải là trang cuối cùng của quá trình học tập, mà sẽ trở thành động lực để các tân cử nhân tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn".

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân nhắn nhủ: "Tri thức là vô hạn, kiến thức của mỗi đồng chí là hữu hạn, những gì các đồng chí học được ở nhà trường đến hiện tại không phải là tất cả. Nó chỉ là cơ bản, nền tảng và sẽ lạc hậu nếu không cập nhật thường xuyên. Vì vậy trong cuộc sống, công tác, không được tự mãn, phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ và vận dụng kiến thức đã học hợp lý vào trong từng tình huống thì mới có thể thành công".

Trực thuộc Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ có trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, trường bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng công an nhân dân theo quy định. Ngoài ra, trường còn tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân hiện có 6,04% cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 24,6% cán bộ trình độ tiến sĩ; 56,9% cán bộ trình độ thạc sĩ và 29,1% cán bộ có trình độ cử nhân ngoại ngữ.