Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (hạng 2, 3 điểm) bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với tâm thế không còn đường lui. Để nuôi hy vọng mong manh lọt vào vòng play-off, đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân buộc phải giành trọn 3 điểm và ghi rất nhiều bàn thắng, đồng thời chờ đợi một cú sảy chân bất ngờ từ đối thủ trực tiếp là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đầu bảng, 6 điểm). Đó là kịch bản khó xảy ra, nhưng toàn đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân buộc phải nỗ lực hết mình.

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân không còn quyền tự quyết ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Trường ĐH Đà Lạt đang trải qua một giải đấu đầy khó khăn khi chưa có được điểm số nào sau 2 trận. Dù không còn cơ hội đi tiếp, đội bóng đến từ cao nguyên chắc chắn không muốn rời giải với bàn tay trắng. Với tâm lý thoải mái và tinh thần "không còn gì để mất", Trường ĐH Đà Lạt quyết tâm đóng vai kẻ ngáng đường khó chịu, sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng để gửi lời chào tạm biệt đầy danh dự đến giải đấu.

Một bên buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp và một bên quyết tâm ngáng chân đối thủ để tìm kiếm điểm số đầu tiên, hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài hấp dẫn và khó đoán trên sân Tao Đàn.